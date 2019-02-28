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Газпром
Поставки по "Силе Сибири" в Китай достигли нового максимума
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 17:10 В среднем за месяц поставки на 30% превышают контрактные обязательства, сообщили в "Газпроме"
Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в начале ноября 2021 года достигли нового рекорда, а в среднем за месяц уже на 30% превышают контрактные обязательства. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.
"Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума - были выше на 35,4% суточных обязательств "Газпрома", - отмечается в сообщении.
Между тем еще 31 октября поставки по "Силе Сибири" превышали суточные обязательства "Газпрома" лишь на 19%.
Как отмечала недавно зампредседателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, предварительная оценка объема поставленного в Китай по трубопроводу газа за январь - сентябрь составляет 7,1 млрд куб. м.
Добыча и экспорт
"Газпром" с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 15,2% (на 58,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 445 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за этот период вырос на 8,3% (на 12,7 млрд куб. м) - до 164,8 млрд куб. м.
"К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (в частности, в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию), добавились Германия и Италия - крупнейшие потребители российского газа в Европе", - отмечается в сообщении.
В частности, "Газпром" с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 98,1%), Германию (на 19,6%), Италию (на 18,3%), Румынию (на 247,1%), Польшу (на 7,3%), Сербию (на 92,9%), Финляндию (на 10,8%), Болгарию (на 48,2%), Грецию (на 13,7%).
"Газпром" нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 16,5% (на 29,6 млрд куб. м).
Ранее сообщалось, что объемы добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м. - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. Экспортировать в Европу в этом году планируется 183 млрд куб. м газа.
"Газпром" также повышал прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м. Позже "Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа в 2021 году до $295-330, говорилось в отчете инвесткомпании Sova Capital по итогам вебинара по европейскому рынку газа, который провел "Газпром".
О газопроводе
"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год.
Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидался к 2025 году.
"Газпром" в 2020 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд куб. м газа с Чаяндинского месторождения. В 2021 году поставки по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств, отмечал ранее газовый холдинг.