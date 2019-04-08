«Нефть России», 15.11.21, Москва, 17:04 Фьючерсы на нефть в понедельник снижаются в цене. Котировки нефти WTI опустились ниже 80 долларов за баррель. Трейдеры оценивают вероятность использования стратегических нефтяных резервов в США.



Декабрьские фьючерсы на нефть WTI недавно на NYMEX снизились в цене примерно на 0,8%.



Январские фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 1%. В пятницу котировки обоих сортов нефти снизились по итогам третьей недели подряд.



“Котировки находятся под давлением на фоне разговоров о возможном использовании стратегических нефтяных резервов в США, - отметил Карстен Фритш из Commerzbank. – На выходных в пользу принятия таких мер высказался лидер большинства в сенате Чарльз Шумер”.



Шумер в воскресенье заявил, что администрация Джо Байдена должна продать нефть из стратегических резервов, чтобы поспособствовать снижению цен на бензин перед праздниками. В следующий четверг отмечается День благодарения, и в этот праздник американцы активно пользуются своими автомобилями.



Слухи о возможной реализации стратегических резервов нефти, судя по всему, мало повлияли на ключевых участников ОПЕК. Министры энергетики Саудовской Аравии и Омана на выходных заявили, что альянсу ОПЕК+ нет необходимости повышать добычу сверх ранее оговоренных 400 000 баррелей в день каждый месяц.



Укрепление доллара также оказывает давление на котировки нефти. Индекс доллара ICE в понедельник потерял 0,1%, однако за истекший период ноября он вырос на 1% и достиг почти 16-месячного максимума.



На фоне роста доллара сырьевые товары, номинированные в американской валюте, становятся более дорогими для зарубежных покупателей.



William WattsПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561507/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← "Росгеология" занимается обработкой данных для эмиратской компании ADNOC Поставки по "Силе Сибири" в Китай достигли нового максимума → Новости net.finam.ru