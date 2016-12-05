«Нефть России», 15.11.21, Москва, 17:01 "Росгеология" в начале следующего года закончит пилотный проект по обработке сейсмических данных для национальной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC, и по его итогам рассчитывает заключить крупный контракт, сообщил глава компании Сергей Горьков.



"Мы с ADNOC реализуем пилотный проект по обработке сейсмики. Достаточно большой объем, 50 петабайт информации, обработки и интерпретации сейсмики Персидского залива делаем для ADNOC", - рассказал он журналистам в кулуарах форума ADIPEC.



Как пояснил Горьков, "Росгеология" обрабатывает данные по запасам углеводородов в заливе. Компания уже закончила два этапа пилотного проекта из трёх.



"По итогам третьего, в январе он у нас заканчивается, будет приниматься в целом совместное наше решение о большом проекте", - добавил глава "Росгеологии".



По его словам, пилотные проекты не оплачиваются. Цена большого контракта пока неизвестна.



Кроме того, Горьков рассказал о том, что на Ближнем Востоке компания работает с Оманом и обсуждает с Кувейтом возможность проведения сейсмических работ на мелководье страны. Также компания закончила первый этап проведения сейсмических работ в Узбекистане в Аральском море.



"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. Его акции на 100% находятся в собственности государства. Доля выручки компании от международных проектов в 2020 году составила 19% против 11% в 2019 году. Цель холдинга - увеличить долю до 30% к 2025 году.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561506/ Источник: ПРАЙМ ← "Аппетиты пугают": Китай стягивает к себе все возможные энергоресурсы Фьючерсы на нефть в понедельник снижаются в цене → Новости net.finam.ru