«Нефть России», 15.11.21, Москва, 16:16 В последние несколько месяцев резко обострилась дискуссия о нехватке энергоносителей в глобальном масштабе, о заоблачном росте цен на природный газ и связанным с ним удорожании других видов топлива. "Прайм" оценил, можно ли в нынешних условиях разрешить или в некоторой степени сгладить энергетический кризис в Европе либо в каком-либо ином макрорегионе за счет нефти, СПГ, нефтепродуктов или угля.



НЕФТЬ, МАЗУТ И ВЕТЕР



Саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман заявил по итогам заседания ОПЕК+ 4 ноября: "Максимум, который нефтяной сектор в качестве поддержки может дать генерирующему электроэнергию, составляет примерно 600 тысяч баррелей в сутки, из которых 500 уже есть".



Таким образом, возможности замещения природного газа нефтью при выработке электроэнергии в мире значительно ограниченны. И это служит дополнительным фактором укрепления спроса, помимо прочего, на природный газ.



Так, в Европе высокие цены на газ этой осенью вынудили переключиться, в том числе, на уголь и мазут. Эксперты полагают, что предстоящей зимой будет рекордная выработка на мазутных ТЭС: впервые с 1970-х годов мазут оказался более чем вдвое дешевле природного газа в пересчете на теплотворную способность. Ситуация усугубилась и неблагоприятными для ветрогенерации погодными условиями. В середине сентября установился непривычный для штормового Северного моря штиль.



УГЛЯ БУДЕТ ВСЕ МЕНЬШЕ



Несмотря на твердую нацеленность властей ЕС (в которой они полностью солидарны с нынешней администрацией Белого дома) сохранить "зеленую" повестку в качестве краеугольного камня своей внутренней и внешней политики, в Западной Европе этой осенью стали возвращать в эксплуатацию угольные электростанции, остановленные ранее из-за их неэкологичности. И сырье для этих предприятий, то есть угли энергетических марок, также стало сильно дорожать. Но и это оказалось не единственной проблемой: в регионе осталось слишком мало мощностей, работающих на угле.



Кроме того, в жесткую конкурентную борьбу за энергоресурсы, в первую очередь уголь, снова вступил Китай.



Страна открывает новые угольные производства, превышающие объемы добычи в Западной Европе за год. Возвращает в эксплуатацию остановленные ранее шахты. Сейчас в стране увеличивается количество шахт с целью увеличить предложение на внутреннем рынке на 220 млн тонн в год.



Китайские власти планируют нарастить на 110 млн тонн добычу, которая в 2020 году составила 3,84 млрд тонн (для сравнения, в России на пике производства в 2019 году было добыто 441,4 млн тонн).



Но потребность в угле Китай удовлетворяет не только за счет собственных ресурсов. В сентябре в страну, по предварительным данным таможенной статистики, было ввезено на 76% больше этого твердого топлива, чем в сентябре прошлого года: 32,9 млн тонн. Более того, в октябре в Китай доставлено на 96,2% больше, чем годом ранее: 26,9 млн тонн. Всего за январь -- октябрь было доставлено на 1,9% больше зарубежного угля, чем за аналогичный период 2020 года: 257,3 млн тонн.



СПГ ТОЖЕ ОТПРАВИТСЯ В КИТАЙ



Как уже сообщал "Прайм", китайские компании сейчас заключают многолетние контракты на поставку СПГ из США и Катара. Так, энергетический гигант Sinopec согласовал 20-летнюю сделку на поставки 4 млн тонн сжиженного газа в год с американским производителем Venture Global. Ранее китайская ENN Natural Gas сообщила о согласовании с Cheniere Energy контракта о поставках СПГ в течение 13 лет. Корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) уже договорилась о закупках из Катара 3,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 15 лет. Этот же заказчик ведет переговоры и о долгосрочных поставках американского сжиженного газа. А 8 ноября стало известно, что Sinochem договорилась о поставках 0,9 млн тонн СПГ в год с июля 2022 года. В дальнейшем показатель должен вырасти до 1,8 млн тонн в год. Соглашение рассчитано примерно на 17,5 лет.



По мере восстановления экономической активности и, соответственно, роста потребности в энергоносителях, Китай неуклонно наращивал импорт СПГ, в том числе из США. По оценкам китайского издания Global Times, с января по август 2021 года импорт американского сжиженного газа в КНР вырос на 375% относительно аналогичного периода 2020 года, до 5,4 млн тонн.



Аппетиты китайской экономики и ограничения на поставки нефти из стран ОПЕК+ не перестают вызывать опасения у потребителей энергоресурсов на Западе. Эти факторы в условиях нынешнего глобального энергетического кризиса создают серьезные риски для восстановления в достаточных объемах предложения угля и природного газа в Западной Европе и нефти в США.



Олег КривошаповПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561505/ Источник: ПРАЙМ ← РФ и ОАЭ надо объединить усилия для ускоренного освоения водородных технологий "Росгеология" занимается обработкой данных для эмиратской компании ADNOC → Новости net.finam.ru