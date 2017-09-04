«Нефть России», 15.11.21, Москва, 16:09 Россия и Объединенные Арабские Эмираты должны объединить усилия и ресурсы для ускоренного освоения водородных технологий и продвижения совместных зеленых проектов на международных рынках, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



"Особое значение в контексте зеленого разворота приобретает водородная энергетика​​​. Чтобы, как и по нефтегазу, преуспеть в этом направлении, мы уже сейчас должны объединить усилия и наши ресурсы для ускоренного освоения водородных технологий и продвижения совместных проектов на международных рынках", - сказал министр.



Хотя нефть и газ еще десятилетия будут оставаться основой глобального энергетического баланса, Россия и ОАЭ уже не один год реализуют проекты чистой энергии, отметил Мантуров. У стран есть хороший потенциал для наращивания кооперации в этой сфере.



По словам министра, во вторник состоится предметный диалог, в том числе на зеленую тему, на площадке российско-эмиратской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561504/ Источник: РИА Новости ← "Лукойл" не ожидает цену нефти в $100 за баррель в ближайшее время "Аппетиты пугают": Китай стягивает к себе все возможные энергоресурсы → Новости net.finam.ru