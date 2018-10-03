«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:58 Президент и совладелец компании Вагит Алекперов отметил, что компания "не заинтересована в высоких ценах"



"Лукойл" не рассчитывает, что цена нефти окажется на уровне 100 долларов за баррель в ближайшее время. Об этом заявил президент и совладелец компании Вагит Алекперов в ходе сессии на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021.



"Я не думаю, что мы в ближайшее время увидим цену [нефти] в 100 долларов [за баррель]", - сказал он.



Алекперов отметил, что "Лукойл" закладывает в бюджет компании на 2022 год цену барреля нефти на уровне 60 долларов. При этом он отметил, что возможны колебания цены нефти на рынке из-за непредсказуемости дальнейшего развития пандемии COVID-19.



"Мы не заинтересованы в высоких ценах. Наша миссия и миссия ОПЕК+ заключается в удовлетворении спроса в первую очередь. Поэтому сегодня страны ОПЕК+ не ставят стратегической целью резкий рост цен на нефть", - добавил глава "Лукойла".



Ранее президент России Владимир Путин сказал, что считает вполне возможным, что нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Он отметил, что РФ не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке и делает все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561503/ Источник: ТАСС ← Суд в ФРГ рассмотрит 16 ноября жалобу экологов на укладку и эксплуатацию Nord Stream 2 РФ и ОАЭ надо объединить усилия для ускоренного освоения водородных технологий → Новости net.finam.ru