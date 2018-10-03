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ЛУКОЙЛ

"Лукойл" не ожидает цену нефти в $100 за баррель в ближайшее время

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:58    Президент и совладелец компании Вагит Алекперов отметил, что компания "не заинтересована в высоких ценах"
 
"Лукойл" не рассчитывает, что цена нефти окажется на уровне 100 долларов за баррель в ближайшее время. Об этом заявил президент и совладелец компании Вагит Алекперов в ходе сессии на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021.
 
"Я не думаю, что мы в ближайшее время увидим цену [нефти] в 100 долларов [за баррель]", - сказал он.
 
Алекперов отметил, что "Лукойл" закладывает в бюджет компании на 2022 год цену барреля нефти на уровне 60 долларов. При этом он отметил, что возможны колебания цены нефти на рынке из-за непредсказуемости дальнейшего развития пандемии COVID-19.
 
"Мы не заинтересованы в высоких ценах. Наша миссия и миссия ОПЕК+ заключается в удовлетворении спроса в первую очередь. Поэтому сегодня страны ОПЕК+ не ставят стратегической целью резкий рост цен на нефть", - добавил глава "Лукойла".
 
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что считает вполне возможным, что нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Он отметил, что РФ не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке и делает все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561503/

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"Лукойл" не ожидает цену нефти в $100 за баррель в ближайшее время

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:58   Президент и совладелец компании Вагит Алекперов отметил, что компания "не заинтересована в высоких ценах"
 
"Лукойл" не рассчитывает, что цена нефти окажется на уровне 100 долларов за баррель в ближайшее время. Об этом заявил президент и совладелец компании Вагит Алекперов в ходе сессии на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021.
 
"Я не думаю, что мы в ближайшее время увидим цену [нефти] в 100 долларов [за баррель]", - сказал он.
 
Алекперов отметил, что "Лукойл" закладывает в бюджет компании на 2022 год цену барреля нефти на уровне 60 долларов. При этом он отметил, что возможны колебания цены нефти на рынке из-за непредсказуемости дальнейшего развития пандемии COVID-19.
 
"Мы не заинтересованы в высоких ценах. Наша миссия и миссия ОПЕК+ заключается в удовлетворении спроса в первую очередь. Поэтому сегодня страны ОПЕК+ не ставят стратегической целью резкий рост цен на нефть", - добавил глава "Лукойла".
 
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что считает вполне возможным, что нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Он отметил, что РФ не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке и делает все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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