«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:49 Экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU ранее уже предприняли несколько попыток воспрепятствовать продолжению строительству газопровода



Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд во вторник, 16 ноября, рассмотрит жалобу германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH, "Дойче умвельтхильфе") на строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток - 2"). Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель инстанции Доротея тер Веен.



"Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00 (12:00 мск)", - сказала она. По данным представителя суда, пока запланировано только одно заседание. Deutsche Umwelthilfe обратилась с иском после того, как Горное управление города Штральзунд отклонило запрос экологов на пересмотр решения о разрешении строительства "Северного потока - 2". DUH указывала в нем на якобы новые сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Само разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода было выдано еще в 2018 году.



DUH ссылается на решение Федерального конституционного суда ФРГ, который в марте обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов CO2 и меры по защите климата. Кроме того, с точки зрения экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.



Ранее экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU уже предприняли целый ряд попыток воспрепятствовать продолжению строительству газопровода.



Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.



Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561502/ Источник: ТАСС ← ОПЕК обсудит в декабре кандидатуру аль-Гаиса на пост генсека организации "Лукойл" не ожидает цену нефти в $100 за баррель в ближайшее время → Новости net.finam.ru