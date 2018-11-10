|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Дела судейские
Суд в ФРГ рассмотрит 16 ноября жалобу экологов на укладку и эксплуатацию Nord Stream 2
|
Реплика: Недостижимое будущее 1995 года
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:49 Экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU ранее уже предприняли несколько попыток воспрепятствовать продолжению строительству газопровода
Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд во вторник, 16 ноября, рассмотрит жалобу германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH, "Дойче умвельтхильфе") на строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток - 2"). Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель инстанции Доротея тер Веен.
"Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00 (12:00 мск)", - сказала она. По данным представителя суда, пока запланировано только одно заседание. Deutsche Umwelthilfe обратилась с иском после того, как Горное управление города Штральзунд отклонило запрос экологов на пересмотр решения о разрешении строительства "Северного потока - 2". DUH указывала в нем на якобы новые сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Само разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода было выдано еще в 2018 году.
DUH ссылается на решение Федерального конституционного суда ФРГ, который в марте обязал правительство ФРГ конкретизировать планы по сокращению выбросов CO2 и меры по защите климата. Кроме того, с точки зрения экологов, при первоначальном изучении заявки на ввод газопровода в эксплуатацию не были учтены новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.
Ранее экологи из организаций Deutsche Umwelthilfe и NABU уже предприняли целый ряд попыток воспрепятствовать продолжению строительству газопровода.
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.