«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:40 Министр нефти и высшего образования Кувейта не стал называть других кандидатов, хотя отметил, что они есть



ОПЕК на встрече в декабре обсудит кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса для назначения на пост генсека организации с 1 августа 2022 года. Об этом сообщил журналистам министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.



"Да, этот вопрос есть в повестке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Аль-Фарес добавил, что в ОПЕК обсуждают и других кандидатов, но не стал их называть.

Встреча министров ОПЕК назначена на 1 декабря 2021 года.



Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на внутренний документ ОПЕК, что страны организации начали обсуждать возможные кандидатуры на пост генсека, так как в июле следующего года истекают полномочия нынешнего генерального секретаря Мухаммеда Баркиндо.



С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.



Всего в ОПЕК, не считая Баркиндо, с 1961 года было 22 генсека и пять президентов конференций, которые курировали работу ОПЕК. Дольше всех на этом посту задержался представитель Ливии Абдалла Салем аль-Бадри, который занимал должность генсека с 2007 по 2013 годы, а затем его полномочия продлевались до июля 2016 года, так как в ОПЕК не могли избрать нового генсека.



Аль-Гаис возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 годы, параллельно выступая в роли советника министров нефти эмирата. Он "сыграл важную роль в реализации декларации о сотрудничестве" стран ОПЕК+, особенно в 2017 году, "когда закладывались основные механизмы работы соглашения". Аль-Гаис имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта. В 1990 году он окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности политология. Аль-Гаис свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также разговаривает на мандаринском диалекте китайского языка.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561501/