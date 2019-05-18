Здравствуйте!
Сегодня 15 ноября 2021 года, понедельник , 17:18:57 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    71.81 0    82.22 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1284.49 Мб информации:

  • 543644 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
ОПЕК

ОПЕК обсудит в декабре кандидатуру аль-Гаиса на пост генсека организации

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:40    Министр нефти и высшего образования Кувейта не стал называть других кандидатов, хотя отметил, что они есть
 
ОПЕК на встрече в декабре обсудит кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса для назначения на пост генсека организации с 1 августа 2022 года. Об этом сообщил журналистам министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.
 
"Да, этот вопрос есть в повестке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Аль-Фарес добавил, что в ОПЕК обсуждают и других кандидатов, но не стал их называть.
Встреча министров ОПЕК назначена на 1 декабря 2021 года.
 
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на внутренний документ ОПЕК, что страны организации начали обсуждать возможные кандидатуры на пост генсека, так как в июле следующего года истекают полномочия нынешнего генерального секретаря Мухаммеда Баркиндо.
 
С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.
 
Всего в ОПЕК, не считая Баркиндо, с 1961 года было 22 генсека и пять президентов конференций, которые курировали работу ОПЕК. Дольше всех на этом посту задержался представитель Ливии Абдалла Салем аль-Бадри, который занимал должность генсека с 2007 по 2013 годы, а затем его полномочия продлевались до июля 2016 года, так как в ОПЕК не могли избрать нового генсека.
 
Аль-Гаис возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 годы, параллельно выступая в роли советника министров нефти эмирата. Он "сыграл важную роль в реализации декларации о сотрудничестве" стран ОПЕК+, особенно в 2017 году, "когда закладывались основные механизмы работы соглашения". Аль-Гаис имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта. В 1990 году он окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности политология. Аль-Гаис свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также разговаривает на мандаринском диалекте китайского языка.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561501/

Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растутСуд в ФРГ рассмотрит 16 ноября жалобу экологов на укладку и эксплуатацию Nord Stream 2
Просмотров: 53
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Недостижимое будущее 1995 года
Выставки:
Новости
Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
17:17 · Газпром нарастил добычу и экспорт газа за 10,5 месяцев
17:10 · Поставки по "Силе Сибири" в Китай достигли нового максимума
17:04 · Фьючерсы на нефть в понедельник снижаются в цене
17:01 · "Росгеология" занимается обработкой данных для эмиратской компании ADNOC
16:16 · "Аппетиты пугают": Китай стягивает к себе все возможные энергоресурсы
16:09 · РФ и ОАЭ надо объединить усилия для ускоренного освоения водородных технологий
15:58 · "Лукойл" не ожидает цену нефти в $100 за баррель в ближайшее время
15:49 · Суд в ФРГ рассмотрит 16 ноября жалобу экологов на укладку и эксплуатацию Nord Stream 2
15:40 · ОПЕК обсудит в декабре кандидатуру аль-Гаиса на пост генсека организации
15:36 · Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут
15:03 · Правительство утвердило федеральный проект развития технологий добычи "трудной" нефти
14:55 · "Росатом" избавится от рудников в США
14:36 · Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза
14:28 · "Лукойл" и Ирак продолжают переговоры по "Западной Курне 2", подготовлено допсоглашение
14:19 · Комитеты предлагают Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на 2022-2024 гг

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

ОПЕК обсудит в декабре кандидатуру аль-Гаиса на пост генсека организации

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:40   Министр нефти и высшего образования Кувейта не стал называть других кандидатов, хотя отметил, что они есть
 
ОПЕК на встрече в декабре обсудит кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса для назначения на пост генсека организации с 1 августа 2022 года. Об этом сообщил журналистам министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.
 
"Да, этот вопрос есть в повестке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Аль-Фарес добавил, что в ОПЕК обсуждают и других кандидатов, но не стал их называть.
Встреча министров ОПЕК назначена на 1 декабря 2021 года.
 
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на внутренний документ ОПЕК, что страны организации начали обсуждать возможные кандидатуры на пост генсека, так как в июле следующего года истекают полномочия нынешнего генерального секретаря Мухаммеда Баркиндо.
 
С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.
 
Всего в ОПЕК, не считая Баркиндо, с 1961 года было 22 генсека и пять президентов конференций, которые курировали работу ОПЕК. Дольше всех на этом посту задержался представитель Ливии Абдалла Салем аль-Бадри, который занимал должность генсека с 2007 по 2013 годы, а затем его полномочия продлевались до июля 2016 года, так как в ОПЕК не могли избрать нового генсека.
 
Аль-Гаис возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 годы, параллельно выступая в роли советника министров нефти эмирата. Он "сыграл важную роль в реализации декларации о сотрудничестве" стран ОПЕК+, особенно в 2017 году, "когда закладывались основные механизмы работы соглашения". Аль-Гаис имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта. В 1990 году он окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности политология. Аль-Гаис свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также разговаривает на мандаринском диалекте китайского языка.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Октябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     