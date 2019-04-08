«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:36 Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, что предвещает рынку акций повышение в начале недели. Доходность государственных облигаций США тем временем упала.



Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили 0,2%. Индекс широкого рынка закончил прошлую неделю с небольшими потерями, прервав пятинедельную полосу побед. Фьючерсы на индекс Nasdaq-100 выросли на 0,2%, а фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average – на 0,3%.



Несмотря на ценовое давление, которое сохраняется дольше, чем ожидали многие инвесторы, основные индексы все еще близки к рекордным максимумам. Компании, которые уже успели опубликовать квартальную отчетность, в целом превзошли ожидания аналитиков, что поддержало цены на их акции. Более высокая инфляция также снизила доходность государственных облигаций – основной альтернативы акциям.



"Инвесторы были обеспокоены тем, как сложится сезон отчетности за 3-й квартал, но он прошел весьма успешно", – сказал Эдвард Смит, инвестиционный содиректор британской инвестиционной компании Rathbone Investment Management.



Сегодня после закрытия торгов отчетность опубликуют Advance Auto Parts и Lucid Group.



На премаркете в США акции Dollar Tree прибавили 4%. The Wall Street Journal в пятницу сообщила, что инвестор-активист Mantle Ridge нарастил долю в Dollar Tree стоимостью минимум 1,8 млрд долларов и планирует подтолкнуть ее к мерам для повышения цены акций.



Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с пятничных 1,583% до 1,553%.



Фьючерсы на нефть марки Brent, ориентир на мировых нефтяных рынках, упали на 1,5% до 80,95 доллара за баррель.



Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%. Акции Royal Dutch Shell набрали 1,7% – нефтегазовый гигант заявил, что намерен объединить двойную структуру в рамках британской организации.



Акции испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria упали более чем на 3% после того, как он заявил, что объявит тендер для выкупа оставшейся доли в финансовой компании Turkiye Garanti Bankasi за сумму, эквивалентную примерно 2,6 млрд долларов. Этот шаг противоречит ожиданиям многих инвесторов, учитывая неопределенность перспектив Турции на фоне растущей инфляции и ослабления национальной валюты.



В Азии биржевые индексы преимущественно выросли. Южнокорейский Kospi поднялся на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил почти 0,3%, а японский Nikkei 225 – 0,6%. Китайский Shanghai Composite, однако, снизился на 0,2%.



Caitlin OstroffПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561500/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← Правительство утвердило федеральный проект развития технологий добычи "трудной" нефти ОПЕК обсудит в декабре кандидатуру аль-Гаиса на пост генсека организации → Новости net.finam.ru