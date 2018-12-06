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Нефтегазодобыча

Правительство утвердило федеральный проект развития технологий добычи "трудной" нефти

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:03    Его реализация может обеспечить России до 50 млн тонн ежегодной дополнительной добычи к 2030 году на месторождениях Западной Сибири, сообщает "Газпром нефть"
 
Вице-премьер Александр Новак утвердил проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов" - инициативу Минэнерго России, "Газпром нефти" и администрации ХМАО-Югры по развитию технологий поиска и добычи "трудных" углеводородов. Его реализация может обеспечить России до 50 млн тонн ежегодной дополнительной добычи к 2030 году на месторождениях Западной Сибири, сообщает "Газпром нефть".
 
"Сегодня около 60% запасов углеводородов России относятся к категории трудноизвлекаемых. Реализация федерального проекта позволит эффективно разрабатывать пока еще недоступные ресурсы, что может увеличить общие запасы нефти в России на 3-6%. Кроме того, мы создадим источник дополнительных бюджетных поступлений и тысячи новых рабочих мест, а также внесем значимый вклад в формирование рынка российских технологий добычи ТРИЗ, потенциал которого оценивается в 200 млрд рублей в год", - отметил Новак.
 
Проект "Газпром нефти" предусматривает создание российских технологий для разработки нетрадиционных ресурсов, в первую очередь баженовской свиты - крупнейшего в мире источника нетрадиционных углеводородов. Геологические ресурсы бажена в Западной Сибири превышают 60 млрд тонн нефти.
 
Также в рамках проекта компания создает технологические полигоны, чтобы протестировать решения по добыче "трудной" нефти. Первые инновационные площадки появятся в ХМАО-Югре. "Газпром нефть" продолжит и развитие технологий химического заводнения для наращивания добычи на зрелых месторождениях, что может обеспечить компании дополнительную добычу на уровне около 225 млн тонн нефти.
 
Еще одним направлением проекта станет создание технологий поиска палеозойских залежей, ресурсный потенциал которых в Западной Сибири превышает 20 млрд тонн.
 
"Этот проект - пример эффективного сотрудничества правительства России, региона и бизнеса. Вместе мы решаем сразу две ключевые задачи для отрасли. Во-первых, мы создаем российские технологии для поиска и разработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов, доля которых в общем объеме добычи будет расти. Во-вторых, перед нами стоит цель продления жизненного цикла зрелых месторождений - за счет развития технологий повышения нефтеотдачи. Это важно не только для нефтяной отрасли, но и для регионов Западной Сибири, где многие добывающие активы уже находятся на поздней стадии разработки", - отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561499/

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Правительство утвердило федеральный проект развития технологий добычи "трудной" нефти

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 15:03   Его реализация может обеспечить России до 50 млн тонн ежегодной дополнительной добычи к 2030 году на месторождениях Западной Сибири, сообщает "Газпром нефть"
 
Вице-премьер Александр Новак утвердил проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов" - инициативу Минэнерго России, "Газпром нефти" и администрации ХМАО-Югры по развитию технологий поиска и добычи "трудных" углеводородов. Его реализация может обеспечить России до 50 млн тонн ежегодной дополнительной добычи к 2030 году на месторождениях Западной Сибири, сообщает "Газпром нефть".
 
"Сегодня около 60% запасов углеводородов России относятся к категории трудноизвлекаемых. Реализация федерального проекта позволит эффективно разрабатывать пока еще недоступные ресурсы, что может увеличить общие запасы нефти в России на 3-6%. Кроме того, мы создадим источник дополнительных бюджетных поступлений и тысячи новых рабочих мест, а также внесем значимый вклад в формирование рынка российских технологий добычи ТРИЗ, потенциал которого оценивается в 200 млрд рублей в год", - отметил Новак.
 
Проект "Газпром нефти" предусматривает создание российских технологий для разработки нетрадиционных ресурсов, в первую очередь баженовской свиты - крупнейшего в мире источника нетрадиционных углеводородов. Геологические ресурсы бажена в Западной Сибири превышают 60 млрд тонн нефти.
 
Также в рамках проекта компания создает технологические полигоны, чтобы протестировать решения по добыче "трудной" нефти. Первые инновационные площадки появятся в ХМАО-Югре. "Газпром нефть" продолжит и развитие технологий химического заводнения для наращивания добычи на зрелых месторождениях, что может обеспечить компании дополнительную добычу на уровне около 225 млн тонн нефти.
 
Еще одним направлением проекта станет создание технологий поиска палеозойских залежей, ресурсный потенциал которых в Западной Сибири превышает 20 млрд тонн.
 
"Этот проект - пример эффективного сотрудничества правительства России, региона и бизнеса. Вместе мы решаем сразу две ключевые задачи для отрасли. Во-первых, мы создаем российские технологии для поиска и разработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов, доля которых в общем объеме добычи будет расти. Во-вторых, перед нами стоит цель продления жизненного цикла зрелых месторождений - за счет развития технологий повышения нефтеотдачи. Это важно не только для нефтяной отрасли, но и для регионов Западной Сибири, где многие добывающие активы уже находятся на поздней стадии разработки", - отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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