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"Росатом" избавится от рудников в США
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:55 "Росатом" нашёл покупателя на свои урановые месторождения в США, купленные в счастливые времена высоких цен на уран: простаивающие активы выкупит за 131 млн долларов американская Uranium Energy Corp, которая намерена стать крупнейшим в стране добытчиком. Компании достанутся 12 урановых рудников в Вайоминге, включая Willow Creek.
Затея российской госкорпорации с активной скупкой зарубежных месторождений оказалась провальной: после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года цены на радиоактивный металл обрушились, достигнув минимума в 18 долларов за фунт. "Росатом" фактически вёл добычу за океаном только на Willow Creek, а в 2018 году проект вовсе законсервировали. Грядущая сделка выглядит выгодной для продавца, говорят эксперты, считая рудники в США по-прежнему убыточными. По их мнению, покупатель рассчитывает на дальнейший рост котировок урана на фоне возрождения интереса к атомной энергетике в мире.