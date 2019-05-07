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Новости oilru.com
Санкции
Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:36 Лукашенко подчеркнул серьезность намерений жестко ответить на санкции Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутил, когда говорил о намерении жестко ответить в случае новых ограничений ЕС из-за миграционного кризиса.
"Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться", — приводит его слова агентство Sputnik.
Глава государства добавил, что Минску "дальше отступать некуда".
В ноябре на границе Белоруссии и Польши обострилась обстановка из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока. Туда устремились несколько тысяч человек и несколько раз пытались прорваться сквозь кордон. В Европе и США обвинили Минск в создании миграционного кризиса в политических целях и предупредили об ужесточении санкций. Тот отвергает все нападки.
Лукашенко в ответ на обещание Варшавы закрыть границу и угрозу новых "непереваримых" и "неприемлемых" для страны ограничительных мер пригрозил перекрыть газ, поступающий в Евросоюз по трубопроводу "Ямал-Европа". Он посоветовал "руководству Польши, литовцам и прочим безголовым" подумать заранее о последствиях своих слов. В Еврокомиссии в свою очередь призвали не делать из газа инструмент шантажа или давления.
На заявление белорусского президента отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина: глава государства говорил, что Москва выполняет взятые на себя обязательства по газовым контрактам. Песков отметил, что "Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента". Сам Путин также выразил надежду, что его коллега не пойдет на такой шаг, так как это будет нарушением транзитного договора.