«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:36 Лукашенко подчеркнул серьезность намерений жестко ответить на санкции Евросоюза



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутил, когда говорил о намерении жестко ответить в случае новых ограничений ЕС из-за миграционного кризиса.



"Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться", — приводит его слова агентство Sputnik.



Глава государства добавил, что Минску "дальше отступать некуда".



В ноябре на границе Белоруссии и Польши обострилась обстановка из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока. Туда устремились несколько тысяч человек и несколько раз пытались прорваться сквозь кордон. В Европе и США обвинили Минск в создании миграционного кризиса в политических целях и предупредили об ужесточении санкций. Тот отвергает все нападки.



Лукашенко в ответ на обещание Варшавы закрыть границу и угрозу новых "непереваримых" и "неприемлемых" для страны ограничительных мер пригрозил перекрыть газ, поступающий в Евросоюз по трубопроводу "Ямал-Европа". Он посоветовал "руководству Польши, литовцам и прочим безголовым" подумать заранее о последствиях своих слов. В Еврокомиссии в свою очередь призвали не делать из газа инструмент шантажа или давления.



На заявление белорусского президента отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина: глава государства говорил, что Москва выполняет взятые на себя обязательства по газовым контрактам. Песков отметил, что "Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента". Сам Путин также выразил надежду, что его коллега не пойдет на такой шаг, так как это будет нарушением транзитного договора.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561497/ Источник: РИА «Новости» ← "Лукойл" и Ирак продолжают переговоры по "Западной Курне 2", подготовлено допсоглашение "Росатом" избавится от рудников в США → Новости net.finam.ru