«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:28 "Лукойл" и Ирак продолжают переговоры по проекту "Западная Курна 2", подготовлено дополнительное соглашение, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах ADIPEC.



"По "Западной Курне 2" наше предложение принято​​​. Министерство подтвердило, что экономика проекта не соответствует уровню для инвестора. Поэтому мы продолжаем переговоры, мы продолжаем настойчиво показывать... свои расчеты с целью улучшить отдельные элементы нашего соглашения. То есть подготовлено дополнительное соглашение номер 4, мы надеемся, что его рассмотрят. Оно, конечно, сделает наши инвестиции более эффективными и стимулирует нас для дальнейшего развития формации Ямама", — сказал он.



Месторождение "Западная Курна 2" является одним из крупнейших в мире. Его начальные извлекаемые запасы составляют около 14 миллиардов баррелей. Более 90% запасов сосредоточены в залежах Мишриф и Ямама.



"Лукойл" подписал договор на разработку и добычу на "Западной Курне 2" в 2010 году, коммерческая добыча нефти на месторождении была начата через четыре года. Сначала суточная добыча составляла 120 тысяч баррелей, а к концу 2014 года выросла до 380 тысяч баррелей в сутки. Новый план разработки месторождения был подписан в 2018 году и составил 800 тысяч баррелей в сутки. Однако из-за соглашения ОПЕК+ добыча с 1 мая 2020 года снизилась, а с октября того же года постепенно восстанавливается.



Алекперов в июле рассказал журналистам, что компания планировала продать часть своей доли в месторождении "Западная Курна 2", но пока получила отказ от местных властей. Тогда он говорил, что продолжаются переговоры с Ираком об улучшении экономики на месторождении.



"Лукойлу" в проекте "Западная Курна 2" принадлежит 75%, государственной иракской North Oil Company — 25%. Также в проекте задействована иракская South Oil Company, распределяющая от лица Ирака нефть проекта между его участниками в счет возмещения затрат и вознаграждения.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561496/ Источник: РИА Новости ← Комитеты предлагают Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на 2022-2024 гг Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза → Новости net.finam.ru