Здравствуйте!
Сегодня 15 ноября 2021 года, понедельник , 17:18:17 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    71.81 0    82.22 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1284.49 Мб информации:

  • 543644 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Экономика

Комитеты предлагают Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на 2022-2024 гг

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:19    Думские комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной (ДКП) политики на 2022-2024 годы. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 18 ноября​​​.
 
Решения ЦБ по денежно-кредитной политике в этот период будут зависеть от развития ситуации в мировой и российской экономике. Основные направления содержат базовый прогноз, а также три альтернативных сценария - "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". Развитие событий в рамках того или иного сценария может потребовать от ЦБ соответствующей корректировки ДКП для обеспечения возвращения инфляции к цели в 4% в среднесрочной перспективе.
 
Базовый сценарий исходит из того, что течение пандемии коронавируса будет контролируемым, в том числе в результате успешного продолжения вакцинации, рост мирового спроса замедлится после периода восстановления, а наблюдаемое усиление инфляционного давления будет временным. При этом ожидается снижение среднегодовых цен на нефть до 60 долларов за баррель в 2022 году, до 55 долларов - в 2023 году, до 50 долларов – в 2024 году. В результате экономика РФ будет расти темпами, близкими к потенциальным, которые с 2022 года стабилизируются "на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2-3%". Для снижения инфляции до целевого уровня ЦБ будет поддерживать ключевую ставку в диапазоне 6-7% годовых в среднем за 2022 год. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен эта ставка вернется в диапазон 5-6% годовых.
 
Сценарий "усиление пандемии" предполагает, что темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году - ускорятся до 3,5-4,5%, а к концу 2024 года вернутся к значениям, близким к потенциальному росту. При этом ожидается, что в 2022 году цена на нефть в среднем снизится до 45 долларов за баррель, а в 2023 году цена вырастет до 50 долларов и сохранится на этом уровне в 2024 году.
 
Сценарий "глобальная инфляция" допускает, что цена на нефть в среднем может достигнуть 75 долларов за баррель в 2022 году, а в дальнейшем начнет снижаться, оставаясь при этом выше уровней базового сценария на всем прогнозном горизонте. При этом по итогам 2202 года темпы прироста ВВП составят 2,4-3,4%, в 2023 году они снизятся до 1,8-2,8%, а к концу 2024 года вернутся к потенциальным. А возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон произойдет только в 2024 году по мере возвращения инфляции к значениям вблизи 4%.
 
Основной предпосылкой сценария "финансовый кризис" станет растущий глобальный долг государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости, а также заметное увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга. При этом цена на нефть вырастет в 2022 году в среднем за год до 75 долларов, а затем, резко снизившись в 2023 году до 40 долларов, в 2024 году подрастет до 45 долларов. Реализация такого сценария приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%, ее восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, но уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3-4%. Средняя ключевая ставка в таком сценарии в 2022 году подскочит до 7,5-8,5%, в 2023 году - до 8,3-9,3%, а затем опустится до 4,3-5,3%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561495/

Экспортная пошлина на нефть с декабря вырастет на $6,3, до $77,5 за тонну"Лукойл" и Ирак продолжают переговоры по "Западной Курне 2", подготовлено допсоглашение
Просмотров: 74
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Недостижимое будущее 1995 года
Выставки:
Новости
Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
17:10 · Поставки по "Силе Сибири" в Китай достигли нового максимума
17:04 · Фьючерсы на нефть в понедельник снижаются в цене
17:01 · "Росгеология" занимается обработкой данных для эмиратской компании ADNOC
16:16 · "Аппетиты пугают": Китай стягивает к себе все возможные энергоресурсы
16:09 · РФ и ОАЭ надо объединить усилия для ускоренного освоения водородных технологий
15:58 · "Лукойл" не ожидает цену нефти в $100 за баррель в ближайшее время
15:49 · Суд в ФРГ рассмотрит 16 ноября жалобу экологов на укладку и эксплуатацию Nord Stream 2
15:40 · ОПЕК обсудит в декабре кандидатуру аль-Гаиса на пост генсека организации
15:36 · Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут
15:03 · Правительство утвердило федеральный проект развития технологий добычи "трудной" нефти
14:55 · "Росатом" избавится от рудников в США
14:36 · Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза
14:28 · "Лукойл" и Ирак продолжают переговоры по "Западной Курне 2", подготовлено допсоглашение
14:19 · Комитеты предлагают Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на 2022-2024 гг
14:14 · Экспортная пошлина на нефть с декабря вырастет на $6,3, до $77,5 за тонну

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Комитеты предлагают Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на 2022-2024 гг

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:19   Думские комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной (ДКП) политики на 2022-2024 годы. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 18 ноября​​​.
 
Решения ЦБ по денежно-кредитной политике в этот период будут зависеть от развития ситуации в мировой и российской экономике. Основные направления содержат базовый прогноз, а также три альтернативных сценария - "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". Развитие событий в рамках того или иного сценария может потребовать от ЦБ соответствующей корректировки ДКП для обеспечения возвращения инфляции к цели в 4% в среднесрочной перспективе.
 
Базовый сценарий исходит из того, что течение пандемии коронавируса будет контролируемым, в том числе в результате успешного продолжения вакцинации, рост мирового спроса замедлится после периода восстановления, а наблюдаемое усиление инфляционного давления будет временным. При этом ожидается снижение среднегодовых цен на нефть до 60 долларов за баррель в 2022 году, до 55 долларов - в 2023 году, до 50 долларов – в 2024 году. В результате экономика РФ будет расти темпами, близкими к потенциальным, которые с 2022 года стабилизируются "на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2-3%". Для снижения инфляции до целевого уровня ЦБ будет поддерживать ключевую ставку в диапазоне 6-7% годовых в среднем за 2022 год. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен эта ставка вернется в диапазон 5-6% годовых.
 
Сценарий "усиление пандемии" предполагает, что темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году - ускорятся до 3,5-4,5%, а к концу 2024 года вернутся к значениям, близким к потенциальному росту. При этом ожидается, что в 2022 году цена на нефть в среднем снизится до 45 долларов за баррель, а в 2023 году цена вырастет до 50 долларов и сохранится на этом уровне в 2024 году.
 
Сценарий "глобальная инфляция" допускает, что цена на нефть в среднем может достигнуть 75 долларов за баррель в 2022 году, а в дальнейшем начнет снижаться, оставаясь при этом выше уровней базового сценария на всем прогнозном горизонте. При этом по итогам 2202 года темпы прироста ВВП составят 2,4-3,4%, в 2023 году они снизятся до 1,8-2,8%, а к концу 2024 года вернутся к потенциальным. А возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон произойдет только в 2024 году по мере возвращения инфляции к значениям вблизи 4%.
 
Основной предпосылкой сценария "финансовый кризис" станет растущий глобальный долг государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости, а также заметное увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга. При этом цена на нефть вырастет в 2022 году в среднем за год до 75 долларов, а затем, резко снизившись в 2023 году до 40 долларов, в 2024 году подрастет до 45 долларов. Реализация такого сценария приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%, ее восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, но уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3-4%. Средняя ключевая ставка в таком сценарии в 2022 году подскочит до 7,5-8,5%, в 2023 году - до 8,3-9,3%, а затем опустится до 4,3-5,3%.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Октябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     