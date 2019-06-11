|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Экономика
Комитеты предлагают Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на 2022-2024 гг
|
Реплика: Недостижимое будущее 1995 года
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:19 Думские комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной (ДКП) политики на 2022-2024 годы. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 18 ноября.
Решения ЦБ по денежно-кредитной политике в этот период будут зависеть от развития ситуации в мировой и российской экономике. Основные направления содержат базовый прогноз, а также три альтернативных сценария - "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". Развитие событий в рамках того или иного сценария может потребовать от ЦБ соответствующей корректировки ДКП для обеспечения возвращения инфляции к цели в 4% в среднесрочной перспективе.
Базовый сценарий исходит из того, что течение пандемии коронавируса будет контролируемым, в том числе в результате успешного продолжения вакцинации, рост мирового спроса замедлится после периода восстановления, а наблюдаемое усиление инфляционного давления будет временным. При этом ожидается снижение среднегодовых цен на нефть до 60 долларов за баррель в 2022 году, до 55 долларов - в 2023 году, до 50 долларов – в 2024 году. В результате экономика РФ будет расти темпами, близкими к потенциальным, которые с 2022 года стабилизируются "на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2-3%". Для снижения инфляции до целевого уровня ЦБ будет поддерживать ключевую ставку в диапазоне 6-7% годовых в среднем за 2022 год. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен эта ставка вернется в диапазон 5-6% годовых.
Сценарий "усиление пандемии" предполагает, что темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году - ускорятся до 3,5-4,5%, а к концу 2024 года вернутся к значениям, близким к потенциальному росту. При этом ожидается, что в 2022 году цена на нефть в среднем снизится до 45 долларов за баррель, а в 2023 году цена вырастет до 50 долларов и сохранится на этом уровне в 2024 году.
Сценарий "глобальная инфляция" допускает, что цена на нефть в среднем может достигнуть 75 долларов за баррель в 2022 году, а в дальнейшем начнет снижаться, оставаясь при этом выше уровней базового сценария на всем прогнозном горизонте. При этом по итогам 2202 года темпы прироста ВВП составят 2,4-3,4%, в 2023 году они снизятся до 1,8-2,8%, а к концу 2024 года вернутся к потенциальным. А возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон произойдет только в 2024 году по мере возвращения инфляции к значениям вблизи 4%.
Основной предпосылкой сценария "финансовый кризис" станет растущий глобальный долг государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости, а также заметное увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга. При этом цена на нефть вырастет в 2022 году в среднем за год до 75 долларов, а затем, резко снизившись в 2023 году до 40 долларов, в 2024 году подрастет до 45 долларов. Реализация такого сценария приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%, ее восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, но уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3-4%. Средняя ключевая ставка в таком сценарии в 2022 году подскочит до 7,5-8,5%, в 2023 году - до 8,3-9,3%, а затем опустится до 4,3-5,3%.