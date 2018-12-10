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Новости oilru.com
Экспорт, импорт
Экспортная пошлина на нефть с декабря вырастет на $6,3, до $77,5 за тонну
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:14 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2021 года повысится на $6,3, до $77,5 за тонну с $71,2 в ноябре, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября составила $82,45357 за баррель или $601,9 за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $23,2 c $21,3 за тонну, на темные - до $77,5 с $71,2.
Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $23,2 с $21,3, прямогонного (нафта) - до $42,6 с $39,1 за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ - смесь пропан-бутан техническая) вырастет до $168,8 с $134,3, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) - до $135, с $107,4.
Пошлина на кокс увеличится до $5 за тонну с $4,6.