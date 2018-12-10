«Нефть России», 15.11.21, Москва, 14:14 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2021 года повысится на $6,3, до $77,5 за тонну с $71,2 в ноябре, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.



Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября составила $82,45357 за баррель или $601,9 за тонну.



Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $23,2 c $21,3 за тонну, на темные - до $77,5 с $71,2.



Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $23,2 с $21,3, прямогонного (нафта) - до $42,6 с $39,1 за тонну.



Пошлина на сжиженный газ (СПБТ - смесь пропан-бутан техническая) вырастет до $168,8 с $134,3, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) - до $135, с $107,4.



Пошлина на кокс увеличится до $5 за тонну с $4,6.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561494/