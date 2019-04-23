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Тегеран постепенно размораживает свои зарубежные счета
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 13:39 Власти Ирана постепенно размораживают свои зарубежные счета, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее председатель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Вахид Джалалзаде заявил РИА Новости, что Тегеран рассчитывает, что в рамках переговоров по восстановлению СВПД будет обсуждать вопрос о размораживании своих зарубежных счетов.
"У нас много счетов за рубежом, и вы поняли, что мы уже постепенно их размораживаем, чтобы они постепенно входили в финансовый оборот. Кроме того, тот факт, что сегодня в страну импортируются биржевые товары, означает, что все они импортируются из разных, а не только одного источника", - приводит агентство IRNA слова Хатибзаде.
Уже несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.