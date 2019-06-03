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Почему "Газпром" предпочел Украину Белоруссии
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 13:22 После двух дней непрерывного увеличения объема природного газа, прокачиваемого через трубопровод "Ямал -- Европа", этот показатель снова заметно уменьшился. Одновременно лидер Белоруссии выступил с заявлением, в котором пригрозил остановить транзит российского энергоносителя в Европу, если власти Польши и Литвы перекроют свои границы с Белоруссией. Связаны ли эти события между собой, разбирался "Прайм".
ТО БОЛЬШЕ, ТО МЕНЬШЕ
Прокачка газа по транснациональному трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию 11 ноября, с 8.00 до 9.00 мск, снизилась до 695 тысяч кубометров в час, сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade. Показатель уменьшился на треть относительно последних часов газовых суток (заканчиваются в 8.00 мск), когда прокачка находилась на уровне около 1 миллиона кубометров. Максимальный показатель накануне составил 1,47 млн кубометров в час.
При этом поставки "Газпрома" через Украину утром 11 ноября держались на уровне предыдущего дня: заявки на прокачку через украинскую ГТС, как и 10 ноября, указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок -- 109 млн кубометров.
Впрочем, в предыдущие два дня, 9 и 10 ноября, прокачка по маршруту "Ямал-Европа" только росла: 9 ноября транзит увеличился почти в 2,5 раза, составив около 850 тыс. кубометров в час, а утром 10 ноября вырос еще почти на четверть относительно прежнего показателя.
"Газпром" качает то больше, то меньше, подтверждает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
"Прокачка приостанавливается в основном на участке поставок из Польши в Германию, после чего начинается реверс из Германии в Польшу. В саму Польшу и через Белоруссию газ идет постоянно. Прокачку в саму Польшу не останавливали."
"Для Польши "Ямал -- Европа" -- один из основных источников энергоснабжения".
Эта история в самом деле сиюминутная, констатирует специалист.
"Цены высокие, а в Германию сейчас газ поступает в основном по "Северному потоку"" (первому), и для немецкого рынка этого, по-видимому, достаточно, -- говорит он. -- В начале ноября "Газпром" еще не начал закачку в свои хранилища в Европе. А после 8-го числа газ пошел через территорию Украины в европейские ПХГ, в том числе, находящиеся в Австрии".
С этим, видимо, и связано увеличение поставок через Украину, делает вывод Юшков. "Ведь президент Путин на совещании, на котором дал указание закачать побольше в Европе, имел ввиду ПХГ в Германии и Австрии, хотя этот посыл и был успокоительным для Европы в целом."
"Газпром", видимо, будет поставлять газ и в другие страны Европы, но в первую очередь -- в эти две, -- рассуждает эксперт. -- То, что сейчас идет через Украину, вероятнее всего, попадает в Словакию, а затем отправится далее, в Австрию". В дальнейшем прокачка через "Ямал-Европу", вероятно, вырастет, полагает он.
НА ТРУБУ ВОЙНЫ
Также сегодня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заочной полемики с властями Польши и Литвы заявил, что Минск в ответ на введение новых жестких санкций может перекрыть транзит природного газа. Основной канал поставок через Белоруссию -- это, в первую очередь, именно газопровод "Ямал -- Европа".
"Что касается слов Александра Лукашенко о том, что он перекроет этот транзитный канал, -- продолжает Юшков, -- это, скорее, эмоциональная фраза. Не Белоруссия отапливает Европу, а Россия. Белоруссия оказывает услуги по транзиту российского газа. Более того, лишь труба лежит на белорусской земле. Естественно, "Газпром" добровольно не откажется от контроля над этой трубой (как и над любой другой, включая ту, по которой газ идет в Калининградскую область через Белоруссию и Литву). Если же Минск твердо желает перекрыть газопровод, ведущий в ЕС, то ему предстоит отнять трубу у российского холдинга", -- отмечает специалист.
По межправительственному соглашению с Белоруссией, в рамках которого "Газпром" покупал ее ГТС, Минск должен будет выплатить 5 млрд долларов, не считая тех средств, которые были вложены в "трубу" за все время владения ею. В сумме получится свыше 7 млрд долларов". Таким образом, разрыв этого соглашения будет сильнейшим ударом по Союзному государству, что не нужно ни Минску, ни Москве, ни Европе, -- делает вывод эксперт.
Олег Кривошапов