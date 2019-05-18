|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
ОПЕК
Миннефти Омана ожидает, что ОПЕК+ в декабре вновь увеличит добычу на 400 б/с
|
Реплика: Недостижимое будущее 1995 года
Анонсы
Выставки:
Новости
14:10 · В Кремле заявляют, что в России не планируют сокращать газовый транзит через Белоруссию в связи с угрозами Лукашенко
|
© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 15.11.21, Москва, 13:10 ОПЕК+ в декабре не станет отклоняться от прежних договоренностей и вновь увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, считает министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи.
"Я ожидаю, что (министерская - ред.) встреча в декабре поддержит добавление на рынок 400 тысяч баррелей в сутки в соответствии с нашим соглашением", - сказал он журналистам в кулуарах конференции ADIPEC.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно исчерпать все ограничения.
Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.