«Нефть России», 15.11.21, Москва, 13:10 ОПЕК+ в декабре не станет отклоняться от прежних договоренностей и вновь увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, считает министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи.



"Я ожидаю, что (министерская - ред.) встреча в декабре поддержит добавление на рынок 400 тысяч баррелей в сутки в соответствии с нашим соглашением", - сказал он журналистам в кулуарах конференции ADIPEC.



ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно исчерпать все ограничения.



Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561490/ Источник: ПРАЙМ ← Инфляция и риск нефтяной интервенции со стороны США выходят на первый план Почему "Газпром" предпочел Украину Белоруссии → Новости net.finam.ru