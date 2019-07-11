«Нефть России», 15.11.21, Москва, 13:04 Bloomberg Commodity Index торгуется с понижением четвертую неделю подряд (на момент написания статьи), при этом потери в энергетическом секторе более чем нивелируют рост в металлургии и сельском хозяйстве. Динамика индекса, который отслеживает 24 основных фьючерсных контракта, отразила неделю, в течение которой сектору пришлось иметь дело с самыми высокими показателями инфляции в США за последние три десятилетия, размышлениями правительства США о путях снижения цен на нефть, ужесточением прогнозов по основным сельскохозяйственным культурам, геополитической неопределенностью на восточных границах Европы и, не в последнюю очередь, самым сильным долларом более чем за год.



Энергетический сектор торгуется с понижением четвертую неделю подряд, в основном под влиянием падения цен на нефть и снижения цен на газ в США, в то время как промышленные и драгоценные металлы росли. Между тем, в сельскохозяйственном секторе наблюдался значительный рост цен на пшеницу, поскольку ситуация с глобальными поставками продолжает ухудшаться – другие ключевые продовольственные товары, такие как кофе и кукуруза, также растут.







Драгоценные металлы: после пяти месяцев торговли в устоявшемся диапазоне золото впервые привлекло внимание, пробив область сопротивления, которая держалась с июля. Рынок взлетел в ответ на самые сильные данные по инфляции в США за последние 30 лет, что временно помогло снизить доходность 10-летних реальных облигаций США до рекордно низкого уровня в -1,25%. Хотя после заседания FOMC на прошлой неделе сложилось мнение, что ФРС будет смотреть сквозь пальцы на высокие показатели инфляции, предпочитая сосредоточиться на рынке труда, эти цифры оказались достаточно горячими, чтобы всколыхнуть рынок, взвинтив ожидания повышения ставки ФРС в следующем году.



Однако перспектива ускорения темпов повышения ставок в США в следующем году в сочетании с ростом доходности долгосрочных облигаций помогли доллару достичь самого высокого уровня более чем за год. Вновь обретенная сила золота и его способность противостоять вызову сильного доллара помогли цене на желтый метал, выражаемой в евро, достичь годового максимума выше €1625 за унцию. Все эти события потенциально сигнализируют об изменении восприятия золота рынком, поскольку они могут стать первыми признаками, подтверждающими репутацию золота как убежища от стремительного ценового давления.



Прежде чем начать спекулировать на тему еще более высоких цен, золото, вероятно, сначала будет искать подтверждение того, что недавняя область сопротивления $1830-35 теперь стала поддержкой. Неспособность удержать ее может вызвать ликвидацию недавно установленных длинных позиций. Кроме того, в центре внимания будет реакция инвесторов на биржевой фондовый рынок. В прошлом году управляющие фондами все больше сокращали свои позиции в золоте, поскольку низкая волатильность фондового рынка и растущие цены на акции снизили потребность в диверсификации. Изменит ли ситуацию октябрьский индекс потребительских цен США, станет ясно в ближайшие недели.







Нефть направилась к третьему недельному снижению после того, как в очередной раз не смогла найти достаточно сильное предложение, чтобы заставить цены подняться выше двойной вершины Brent на уровне $86,70. Хотя краткосрочные глобальные перспективы по-прежнему указывают на то, что цены поддерживают напряженность на рынке, рынок теряет импульс из-за риска действий США по сдерживанию цен, возобновления случаев заболевания Covid-19 в Европе и Азии, снижения цен на газ и уголь, уменьшающего спрос на энергетический переход. Еще одной причиной послужил ежемесячный отчет, который содержит намек на то, что текущие уровни цен начинают вредить спросу, особенно в таких странах, как Индия и Китай.



После недавнего решения ОПЕК+ сохранить текущие темпы ежемесячного увеличения добычи, администрация США стала все громче обвинять эту группу в завышении цен. Очень высокая внутренняя стоимость бензина, а в некоторых штатах близкая к рекордной, увеличила потенциал США по сдерживанию цен: либо путем единовременного высвобождения стратегических резервов, либо, что более спорно, временного запрета на экспорт сырой нефти из страны.



Управление энергетической информации США (EIA) в своем ежемесячном краткосрочном энергетическом прогнозе (STEO) сохранило свои ожидания относительно формирования переизбытка предложения на рынке к началу следующего года. Это мнение не разделяет Рассел Харди, глава Vitol Group, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера. Выступая во вторник на конференции Reuters Commodity Trading Conference, он заявил, что мировой спрос на нефть вернулся к уровню 2019 года и превысит его в первом квартале 2022 года. Не исключая возможность достижения 100 долларов за баррель Brent в 2022 году, он сказал, что напряженность на нефтяном рынке сохранится в течение следующих 12 месяцев, а свободные мощности ОПЕК сократятся на 2-3 миллиона баррелей в день.



На фоне этих преимущественно краткосрочных событий нефтяному рынку еще предстоят годы потенциального недоинвестирования, поскольку нефтяные компании теряют аппетит к крупным проектам, отчасти из-за неопределенного долгосрочного прогноза спроса на нефть, но все чаще и из-за ограничений на кредитование, накладываемых на банки и инвесторов в связи с требованиями ESG и ориентацией на «зеленую» трансформацию.



Будет ли краткосрочный торговый диапазон по Brent составлять $80-85 или потенциально возможна более глубокая коррекция к $75,50, в значительной степени будет определяться тем, станет ли администрация Байдена продвигать меры по сдерживанию цен. Высвобождение 50 млн баррелей из хранилищ может вызвать временное падение цен, возможно, на пять долларов, но в целом мы считаем, что вероятность того, что это окажет долгосрочное понижающее влияние на цены, невелика.







Мировые цены на пшеницу продолжают расти: фьючерсы на мукомольную пшеницу в Париже достигли нового рекордного максимума чуть ниже €300 евро за тонну, в то время как цены в Чикаго торгуются вблизи самого высокого уровня с 2012 года. Неурожай в Северной Америке и снижение экспорта из России, крупнейшего в мире поставщика, вызвали рост спроса на пшеницу европейского происхождения, а с учетом перспективы еще одного потенциально сложного года в 2022, вызванного возвращением погодного явления Ла-Нинья и высокими затратами на удобрения, некоторые крупные импортеры в последнее время увеличили темпы закупок.



Последнее ралли было вызвано упомянутым всплеском инфляции, дальнейшим снижением уровня мировых запасов Министерством сельского хозяйства США и, не в последнюю очередь, беспокойством по поводу возможного дальнейшего замедления экспорта из России. Ожидания сильного урожайного сезона в Австралии и Аргентине лишь немного смягчат ситуацию, если Россия, в связи с сохраняющимися высокими ценами, решит оставить больше своего урожая на родине, чтобы помочь сдержать внутренние цены.



Кофе – еще один крупный продовольственный товар, который в настоящее время достигает новых многолетних максимумов. Из-за проблем с поставками из Бразилии и Колумбии фьючерс на кофе арабика, торгуемый в Нью-Йорке, достиг семилетнего максимума – $2,16 за фунт. После того, как в период с 2015 по 2020 год средняя цена составляла около 1,2 доллара за фунт из-за переизбытка предложения на рынке, в этом году она резко пошла вверх. Хотя в последние месяцы грузоотправители сталкивались с проблемой перегрузок и задержек на мировом рынке контейнерных перевозок, основные причины продолжающегося роста связаны с сокращением предложения, вызванного снижением производства в Бразилии. Засуха и заморозки в начале года не только привели к сокращению последнего урожая, но и вызвали опасения относительно объемов производства в следующем сезоне. В Колумбии избыток дождей снизил урожайность и повысил риск заболеваний растений.







Оле ХансенПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561489/ Источник: Saxo Bank Group ← ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 44,4 млрд руб. Миннефти Омана ожидает, что ОПЕК+ в декабре вновь увеличит добычу на 400 б/с → Новости net.finam.ru