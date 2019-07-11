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ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 44,4 млрд руб.
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 12:53 Объем валюты, купленной регулятором с расчетами 11 ноября, составлял 7,4 млрд рублей
Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 12 ноября на сумму 44,4 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.
Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 11 ноября, составлял 7,4 млрд руб.
Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 2 трлн руб.
Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке превысил 1 трлн 685,8 млрд руб.
Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.