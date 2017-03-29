«Нефть России», 15.11.21, Москва, 12:47 Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в скором времени посетит Тегеран. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.



"Гросси в скором времени посетит Иран, - сказал он. - Мы его пригласили и предложили дату для визита". Дипломат добавил, что "техническое сотрудничество Ирана и МАГАТЭ движется в правильном направлении".



Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по сделке. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561487/ Источник: ТАСС ← Еврокомиссар по экономике считает необходимым переход к альтернативным источникам энергии ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 44,4 млрд руб. → Новости net.finam.ru