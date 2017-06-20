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Альтернативная энергия
Еврокомиссар по экономике считает необходимым переход к альтернативным источникам энергии
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 12:43 Паоло Джентилони отметил, что путь к климатической нейтральности непростой, и 20-е годы XXI века будут довольно сложными
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони полагает, что резкий рост цен на энергоносители не должен помешать переходу к использованию альтернативных источников энергии. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете "Вельт".
"Меры, направленные против высоких цен на энергоносители, ни в коем случае не должны препятствовать переходу на альтернативные источники энергии", - отметил Джентилони. При этом он добавил, что путь к климатической нейтральности непростой, и 20-е годы XXI века будут довольно сложными. "Переход на альтернативные источники энергии будет особенно трудным в этом десятилетии. Однако единственный путь вперед заключается в том, чтобы преодолеть эти трудности и расширить использование возобновляемых источников энергии", - подчеркнул еврокомиссар.
Вместе с тем он заметил, что в случае замедления распространения возобновляемых источников энергии или поощрения использования ископаемого топлива, возможно, в настоящее время удастся компенсировать некоторые краткосрочные трудности, но в среднесрочной перспективе возникнут гораздо более серьезные проблемы. "Мы не должны подвергать сомнению энергетический переход. Европейская зеленая сделка не является проблемой", - резюмировал Джентилони.
Кроме того, еврокомиссар предупредил, что не стоит проводить поспешных реформ, связанных с ростом цен на энергоносители. "В противном случае мы рискуем вмешаться в рыночные механизмы, которые обычно функционируют очень хорошо. Из-за роста цен политическое давление сейчас очень велико, но это не должно приводить к поспешной реакции, в том числе потому, что повышение цен, вероятно, носит временный характер", - продолжил Джентилони. "Мы можем обсуждать предложения, однако не должны принимать поспешных и рискованных решений", - заключил он, уточнив, что национальные правительства могут принимать собственные меры для защиты особо бедных домохозяйств.
В конце октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что Брюссель продолжает считать переход Евросоюза на возобновляемые источники энергии решением всех энергетических проблем Европы. При этом она признала, что в то же время для этого ЕС будет нуждаться в атомной энергетике, а также временно продолжать использовать природный газ как переходное топливо. При этом Евросоюз намерен поэтапно отказываться от использования природного газа, постепенно переходя на водород, и переориентируя газотранспортную инфраструктуру сообщества под использование водорода. В декабре на саммите Евросоюза, по ее словам, Еврокомиссия намерена представить стратегию перехода от потребления природного газа к водороду.