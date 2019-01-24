«Нефть России», 15.11.21, Москва, 12:37 Польский вице-премьер обвинил Россию в использовании Белоруссии для создания миграционного кризиса на границе ЕС. Он призвал к скорейшему противодействию Москве и Минску и предупредил о «серьезных последствиях» промедления



Россию и Белоруссию следует исключить из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований за создание миграционного кризиса на границах ЕС. С таким заявлением в интервью изданию Polska Times выступил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский.



«Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований», — сказал вице-премьер.



Глиньский заявил, что в Польше считают происходящее на границе с Белоруссией проявлением агрессии со стороны России, которая, в свою очередь, использует для давления белорусские власти. «Путин (Владимир Путин — РБК) изобрел метод давления со стороны (Александра) Лукашенко. Мы должны осознавать, что даже если сегодня или завтра мы отразим эту атаку, она может длиться годами. Поэтому мы вынуждены действовать очень решительно. <.> Россию нужно заставить прекратить агрессию», — сказал премьер.



Он добавил, что видит Россию как «агрессивную империю на Востоке», а действия президента Белоруссии Александра Лукашенко — как «преступную деятельность, умную и безжалостную, связанную с деятельностью контрабандистских мафий и торговлей людьми». При этом вице-премьер заявил, что и Москва, и Минск понимают только язык экономического и политического давления.



Глиньский призвал активизировать противостояние этим странам, так как, по его мнению, нынешняя ситуация является гонкой со временем, проигрыш в которой может привести к негативным последствиям. «Могут возникнуть ужасные ситуации, о которых я даже не хочу говорить. Если мы потерпим неудачу, а это гонка со временем, не мобилизуем международные институты, включая ЕС и НАТО, не выведем из строя Лукашенко и Путина <…>, что чрезвычайно сложно, мы можем столкнуться с очень серьезными последствиями», — сказал Глиньский.



В намеренном создании миграционного кризиса ранее обвинял власти Белоруссии президент Польши Анджей Дуда. По его словам, белорусские власти намеренно направляют мигрантов к границе с ЕС.



Миграционный кризис обострился 8 ноября, когда в пограничные районы в Белоруссии прибыли тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. ЕС обвинил Минск и Москву в причастности к созданию кризиса, Белоруссия и Россия эти обвинения отвергли.



Ранее, 14 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кризис на белорусско-польской границе был создан, в том числе, для того, чтобы отвлечь внимание от военной активности России на границе с Украиной. В Вашингтоне ранее заявляли о наращивании военного присутствия России у границы с Украиной и возможности военной агрессии.



Денис ВорошиловПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561485/ Источник: РБК ← СП "Роснефти" и BP назвало новое уникальное месторождение на Таймыре в честь Зиничева Еврокомиссар по экономике считает необходимым переход к альтернативным источникам энергии → Новости net.finam.ru