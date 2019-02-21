«Нефть России», 15.11.21, Москва, 12:30 Совместное предприятие "Роснефти" и BP открыло на Таймыре уникальное месторождение с запасами газа 384 миллиарда кубометров, назвав его в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщила крупнейшая российская нефтяная компания.



"Месторождение с запасами газа 384 млрд м3 открыто по результатам бурения поисковой скважины №1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет "Ермак Нефтегаз" - совместное предприятие "Роснефти" и компании bp, которое было создано в 2016 году. По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. ... В память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева", - говорится в сообщении.



Отмечается, что открытое месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности. Промышленные запасы газа установлены в пяти залежах суходудинской свиты нижнего мелового периода.



Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561484/ Источник: ПРАЙМ ← Глава ИНК оценивает маржинальность производства газохимии с учетом льгот примерно в 11-12% В Польше предложили исключить Москву и Минск из международных организаций → Новости net.finam.ru