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Глава ИНК оценивает маржинальность производства газохимии с учетом льгот примерно в 11-12%
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 12:26 Норма доходности газохимического производства Иркутского завода полимеров (ИЗП) составляет примерно 11-12%, рассказал РИА Новости глава Иркутской нефтяной компании (ИНК) Яков Гинзбург.
"Если мы говорим о газохимическом комплексе, конкретно о ИЗП, то там невысокая норма доходности. Несмотря на то, что государство предоставило неплохие стимулы – так называемый обратный акциз на этан, обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГи) – внутренняя норма доходности в усредненных сценариях составляет порядка 11-12%", - рассказал он.
Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале также сообщал, что благодаря принятию закона о поддержке нефтегазохимии доходность проектов будет достигать 11–14%.
"Конечно, сейчас мы видим взлет на полимеры, и если цена вырастет, это будет немножко другой проект, но пока мы не видим там никакого фантастического коэффициента эффективности инвестиций", - добавил Гинзбург.
Закон о поддержке нефтегазохимии был принят в 2020 году. Он предусматривает, что с 2022 года этан и СУГ станут подакцизными товарами со ставкой 9 тысяч и 4,5 тысячи рублей за тонну соответственно с правом предоставления по ним налогового вычета. Для получения акциза переработчик должен с 2022 года ввести в работу производства мощностью минимум 300 тысяч тонн в год либо инвестировать не менее 65 миллиардов рублей в новые мощности или модернизацию существующих.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в сентябре прошлого года говорил, что ИНК после запуска ИЗП будет получать обратный акциз на этан в размере 10 миллиардов рублей.
ИНК планирует в 2024 году запустить Иркутский завод полимеров в городе Усть-Кут с мощностью производства 650 тысяч тонн в год. Это будет третий по величине газохимический проект в России после Амурского ГХК "Сибура" и Балтийского ГХК "Русгаздобычи". Проект реализуется совместно с японской компанией Toyo Engineering Corporation.