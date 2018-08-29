«Нефть России», 15.11.21, Москва, 12:19 Глава "Лукойла" Вагит Алекперов доволен условиями сделки ОПЕК+, предусматривающими постепенное ежемесячное увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, об этом он рассказал журналистам в кулуарах ADIPEC.



"Да. Мы считаем, что это как раз-таки идет на поддержание рынка. Цена стабильна, она не растет, поэтому это как раз тот объем, который позволяет удовлетворить потребности", - ответил Алекперов на вопрос о том, довольны ли в компании ежемесячным увеличением добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.



ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561482/ Источник: ПРАЙМ ← Налоги застряли в кустах: ВС определит статус площадок скважин Глава ИНК оценивает маржинальность производства газохимии с учетом льгот примерно в 11-12% → Новости net.finam.ru