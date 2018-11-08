«Нефть России», 15.11.21, Москва, 11:56 Структура «Газпром нефти» добилась передачи в Верховный суд РФ (ВС) спора о том, являются ли кустовые площадки скважин отдельными объектами недвижимого имущества. Налоговики рассматривают их как недвижимость, облагая налогом, сумма которого, по оценкам экспертов, составляет по отрасли несколько миллиардов рублей в год. Компания же полагает, что кустовая площадка — это просто улучшение земельного участка, которое не создает объекта налогообложения. В судебной практике пока нет единого подхода к этому вопросу.



ВС рассмотрит вопрос о необходимости уплаты налогов с кустов нефтяных скважин, который возник в рамках спора ООО «Газпромнефть-Хантос» с налоговиками. Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам №2 по итогам проверки за 2015–2017 годы доначислила компании 135,8 млн руб. налога на имущество, а также 29 млн руб. пени и 12,2 млн руб. штрафа. Налоговики решили, что компания неправомерно применила льготы в отношении 92 кустов скважин, поставленных на учет как основные средства.



По мнению инспекции, кустовые площадки по техническим характеристикам относятся к недвижимости и должны облагаться налогом соответственно.



Объектом налогообложения признается только недвижимое имущество, учитываемое на балансе юрлица в графе «Основные средства». Согласно ст. 130 Гражданского кодекса, к недвижимым вещам относятся «земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно» (в частности, здания и сооружения). При этом земельные участки и иные объекты природопользования (водные, природные ресурсы) налогом на имущество не облагаются.



«Газпромнефть-Хантос» обжаловала претензии в ФНС, где согласились отменить лишь штраф. Тогда компания обратилась в Арбитражный суд Москвы, но тот признал начисления законными. С ним согласились апелляция и кассация. По мнению судов, кустовая площадка является недвижимым имуществом как «объект капитального строительства» и «одновременно часть сложного объекта», а демонтаж сооружений приведет к невозможности их использования по прямому назначению.



Компания подала жалобу в ВС, пояснив, что у кустовой площадки нет конструктивных элементов, обеспечивающих неразрывную связь с землей, а расположенные на площадке сооружения — это отдельные объекты, конструктивные особенности которых суды не исследовали.



ООО настаивает, что площадка представляет собой улучшение (часть) земельного участка, поэтому не должна облагаться налогом на имущество. Спор передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 8 декабря.



«Это дело важно и для нефтегазовой отрасли, и в целом для определения критериев относимости объектов к движимому или недвижимому имуществу для целей налогообложения»,— подчеркивает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская. Ведущий юрист налоговой практики Crowe CRS Александр Чочиев отмечает необходимость единообразия в практике: «Сейчас окружные суды выносят противоположные решения. Так, в августе по делу "Русвьетпетро" Арбитражный суд Северо-Западного округа решил, что площадки кустов скважин представляют собой покрытие участка, которое не является самостоятельной недвижимой вещью». По словам госпожи Амбрасовской, суды давно согласились, что футбольные поля, парковки и другие подобные объекты являются улучшениями участков, Минфин тоже обычно исходит из того, что такие улучшения не относятся к отдельным объектам недвижимости, но «когда речь заходит о налогообложении, то возникает масса сомнений и позиция меняется».



Александра Амбрасовская поясняет, что кустовые площадки «фактически представляют собой уложенный на гидроизоляционную пленку и утрамбованный катком песок», на котором расположены сооружения и оборудование, «это улучшение земельного участка, производимое для того, чтобы участок был ровным и твердым».



По мнению господина Чочиева, «сложность строительства площадок скважин не меняет их принципиальной природы: в основе своей это насыпи из грунта, формирующие рельеф», поэтому они не являются отдельными объектами недвижимости. При этом партнер КПМГ Андрей Ермолаев отмечает, что сами компании, которые эксплуатируют площадки, имеют различную позицию по налогообложению: кто-то относит их к недвижимости, а кто-то нет.



Александр Чочиев надеется, что ВС вынесет решение в пользу налогоплательщика и положит конец спорам: «На долгосрочной дистанции выигрыш от необложения налогом кустовых площадок будет существенным. Речь может идти о миллиардных суммах». Андрей Ермолаев тоже оценивает ежегодную сумму налога применительно к нефтегазовой отрасли «в диапазоне от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей».



Анна Занина, Екатерина Волкова, Дмитрий КозловПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561481/ Источник: Kommersant.ru ← ИНК рассматривает возможность реализации метана за счет загрузки "Силы Сибири 2" Глава "Лукойла" Алекперов доволен условиями ОПЕК+ по постепенному наращиванию добычи → Новости net.finam.ru