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ИНК рассматривает возможность реализации метана за счет загрузки "Силы Сибири 2"
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 11:44 Иркутская нефтяная компания (ИНК) рассматривает разные возможности реализации своих запасов метана, в том числе за счет загрузки проекта газопровода "Сила Сибири 2", если он пройдет через Иркутскую область, рассказал РИА Новости глава компании Яков Гинзбург.
ИНК планирует запустить Иркутский завод полимеров (ИЗП) в городе Усть-Кут с мощностью производства 650 тысяч тонн в год в 2024 году. По словам Гинзбурга, для загрузки завода потребуется около 8 миллиардов кубометров природного газа в год. Основная ресурсная база - крупные месторождения Ярактинское и Марковское, доля метана на которых составляет 85%. Одна из основных трудностей ИЗП и газовой стратегии ИНК заключается в монетизации ресурсов метана.
"Мы надеемся, что новый газовый маршрут "Сила Сибири 2", который идет через Монголию в Китай, будет проходить через Иркутскую область, вблизи от наших месторождений, и независимые производители будут иметь возможность наполнять сырьем трубопровод", - рассказал Гинзбург.
Сейчас компания использует метан для поддержания давления в пластах с жидкими углеводородами. Рассматривался также вариант переработки метана в моноэтиленгликоль на площадке ИЗП. Для этого ИНК совместно с китайским и российским проектным институтом подготовила технико-экономическое обоснование (ТЭО), однако затем "положила на полку" проект из-за неподходящей ценовой конъюнктуры, пояснил глава компании.
По его словам, вместо этого компания решила рассмотреть возможность производства других продуктов - водорода и голубого аммиака. Сейчас ИНК совместно с японскими партнерами разрабатывает ТЭО по производству голубого водорода с последующей закачкой выделяемого СО2 обратно в пласт. "Также метан может использоваться для производства электроэнергии. Естественно, мы это делаем на наших площадках. Однако для этого не нужны те объемы метана, о которых мы говорим – здесь нужно производство и поставки очень крупному потребителю", - заключил Гинзбург.
ИНК была образована в 2000 году. Она включает группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на более чем 20 лицензионных участках Восточной Сибири. В 2020 году объем добычи углеводородов составил 8,6 миллиона тонн.