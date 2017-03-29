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Атомная энергетика

Мэр румынского города хочет построить микро-АЭС на границе с Молдавией

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 11:32    Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ направил в министерство энергетики предложение о строительстве микро-АЭС в коммуне Холбока на границе с Молдавией, сообщила пресс-служба администрации города.
 
Врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил в начале ноября, что румынские власти договорились с США о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power.
 
"Я направил обращение в министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией, одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице мэрии Ясс в Facebook.
 
Он отметил, что станция может быть построена на месте нынешней ТЭЦ в коммуне Холбока, расположенной на границе с Молдавией. Мэрия города отмечает, что в этом населенном пункте уже есть вся необходимая инфраструктура, можно использовать оборудование ТЭЦ, в трех километрах проходит река Прут, воду которой можно использовать для станции. Власти Ясс уже нашли территорию, где можно построить атомную электростанцию и зеленый барьер для населенных пунктов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561478/

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Мэр румынского города хочет построить микро-АЭС на границе с Молдавией

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 11:32   Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ направил в министерство энергетики предложение о строительстве микро-АЭС в коммуне Холбока на границе с Молдавией, сообщила пресс-служба администрации города.
 
Врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил в начале ноября, что румынские власти договорились с США о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power.
 
"Я направил обращение в министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией, одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице мэрии Ясс в Facebook.
 
Он отметил, что станция может быть построена на месте нынешней ТЭЦ в коммуне Холбока, расположенной на границе с Молдавией. Мэрия города отмечает, что в этом населенном пункте уже есть вся необходимая инфраструктура, можно использовать оборудование ТЭЦ, в трех километрах проходит река Прут, воду которой можно использовать для станции. Власти Ясс уже нашли территорию, где можно построить атомную электростанцию и зеленый барьер для населенных пунктов.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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