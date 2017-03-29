«Нефть России», 15.11.21, Москва, 11:32 Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ направил в министерство энергетики предложение о строительстве микро-АЭС в коммуне Холбока на границе с Молдавией, сообщила пресс-служба администрации города.



Врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил в начале ноября, что румынские власти договорились с США о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power.



"Я направил обращение в министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией, одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице мэрии Ясс в Facebook.



Он отметил, что станция может быть построена на месте нынешней ТЭЦ в коммуне Холбока, расположенной на границе с Молдавией. Мэрия города отмечает, что в этом населенном пункте уже есть вся необходимая инфраструктура, можно использовать оборудование ТЭЦ, в трех километрах проходит река Прут, воду которой можно использовать для станции. Власти Ясс уже нашли территорию, где можно построить атомную электростанцию и зеленый барьер для населенных пунктов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561478/ Источник: ПРАЙМ ← "Лукойл" закладывает в бюджет на 2022 год цену нефти на уровне $60 за баррель В ЕС считают, что Брюссель должен вести переговоры с Москвой о закупке природного газа → Новости net.finam.ru