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Мэр румынского города хочет построить микро-АЭС на границе с Молдавией
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 11:32 Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ направил в министерство энергетики предложение о строительстве микро-АЭС в коммуне Холбока на границе с Молдавией, сообщила пресс-служба администрации города.
Врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил в начале ноября, что румынские власти договорились с США о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power.
"Я направил обращение в министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией, одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице мэрии Ясс в Facebook.
Он отметил, что станция может быть построена на месте нынешней ТЭЦ в коммуне Холбока, расположенной на границе с Молдавией. Мэрия города отмечает, что в этом населенном пункте уже есть вся необходимая инфраструктура, можно использовать оборудование ТЭЦ, в трех километрах проходит река Прут, воду которой можно использовать для станции. Власти Ясс уже нашли территорию, где можно построить атомную электростанцию и зеленый барьер для населенных пунктов.