«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:36 По итогам января—октября профицит федерального бюджета превысил 2 трлн руб., а годовой план по доходам перевыполнен. Среди причин таких «доходных успехов» — рост нефтяных цен, увеличение внутренних оборотов из-за восстановления деловой активности и наращивание упавшего из-за пандемии импорта. Расходная же часть госказны обходится без рекордов — траты по итогам десяти месяцев исполнены на 73% от годовых назначений. Расходы, впрочем, из-за новых выплат населению, «антиковидной» помощи бизнесу и иных трат уточненной росписью бюджета были заметно увеличены.







За октябрь профицит федерального бюджета вырос еще на полтриллиона и по итогам десяти месяцев составил 2,14 трлн руб., следует из опубликованных Минфином предварительных данных. При доходах в 20,43 трлн руб. расходы января—октября составили 18,29 трлн руб. Доходы этого периода значительно превзошли показатель как кризисного 2020-го (более чем на 5 трлн руб.), так и 2019 года (почти на 4 трлн руб.).



В итоге за два месяца до окончания года план на 2021-й уже выполнен на 109%.



При этом по нефтегазовым доходам годовой ориентир перевыполнен на 22%, по ненефтегазовым — на 3%. Факторы такого уверенного роста поступлений: более чем полуторакратное увеличение нефтяных цен (в среднем в эти десять месяцев баррель Urals стоил $67,5 против $40,8 годом ранее), увеличение сборов внутреннего НДС на фоне восстановления деловой активности (до 4,5 трлн руб., плюс 31% к такому же периоду прошлого года), а также существенный рост импорта (ввоз товаров из стран дальнего зарубежья за десять месяцев увеличился на 28%). Улучшили баланс бюджета и разовые поступления: 200 млрд руб. транша по операции покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ и 146 млрд руб. штрафа «Норникеля» за инцидент с разливом топлива под Норильском.



Последние прогнозы по итоговому исполнению бюджета в 2021 году Минфин представлял в конце сентября вместе с внесением в Госдуму проекта бюджета на следующую трехлетку — тогда планировалось закрыть этот год с небольшим дефицитом в 276 млрд руб., или 0,2% ВВП. По всей видимости, результат будет лучшим, хотя в нынешнем объеме профицит вряд ли сохранится. Ведь как известно, значительная часть бюджетных трат традиционно приходится на последний месяц года, поэтому декабрьские расходы могут быть в два-три раза выше среднемесячных.



Что касается расходной части бюджета, то она обходится без рекордов. Траты по итогам десяти месяцев пока исполнены на 73%.



Стоит отметить, что в связи с выплатами населению, «антиковидной» помощью бизнесу и иными новыми тратами расходная часть в уточненной росписи бюджета существенно увеличена — с заложенных в действующем законе о бюджете 21,52 трлн руб. до 24,92 трлн руб., то есть сразу на 3,4 трлн руб. Самый крупный раздел бюджета — «Социальная политика» (6,44 трлн руб.) — исполнен на 85,6%. Уровень исполнения второго по размеру раздела — «Национальная экономика» (3,69 трлн руб., включает в себя в том числе госинвестиции) — равен 71,5%. Траты по разделу «Национальная оборона» (3,41 трлн руб.) исполнены на 70,6% от годовых назначений.



Вадим ВислогузовПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561475/ Источник: Kommersant.ru ← Пик добычи на иракском месторождении Эриду может составить 250 тыс баррелей в сутки Новости net.finam.ru