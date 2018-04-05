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Новости oilru.com


 
ЛУКОЙЛ

Пик добычи на иракском месторождении Эриду может составить 250 тыс баррелей в сутки

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:31    Пик добычи на иракском месторождении Эриду, которое разрабатывает "Лукойл", может составить 250 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Argus Media со ссылкой на министерство нефти Ирака.
 
"По предварительным ожиданиям, в результате исследований, представленных компанией, запасы нефти составляют от 7 до 12 миллиардов баррелей, а предполагаемый пик добычи — 250 000 в сутки", — ссылается Argus Media на заявление министерства нефти Ирака от 13 ноября.
 
В октябре "Лукойл" представил иракской национальной компании Thi-Qar Oil Company декларацию о коммерциализации и предложение о разработке этого месторождения, открытие которого стало крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет. Право на геологоразведку и последующую разработку здесь есть также у японской Inpex. Доли в проекте разработки распределены следующим образом: "Лукойл" — 60% (оператор), Inpex — 40%.
 
Кроме месторождения Эриду, в Ираке "Лукойл" работает на "Западной Курне 2" — одном из крупнейших месторождений в мире.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561474/

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Пик добычи на иракском месторождении Эриду может составить 250 тыс баррелей в сутки

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:31   Пик добычи на иракском месторождении Эриду, которое разрабатывает "Лукойл", может составить 250 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Argus Media со ссылкой на министерство нефти Ирака.
 
"По предварительным ожиданиям, в результате исследований, представленных компанией, запасы нефти составляют от 7 до 12 миллиардов баррелей, а предполагаемый пик добычи — 250 000 в сутки", — ссылается Argus Media на заявление министерства нефти Ирака от 13 ноября.
 
В октябре "Лукойл" представил иракской национальной компании Thi-Qar Oil Company декларацию о коммерциализации и предложение о разработке этого месторождения, открытие которого стало крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет. Право на геологоразведку и последующую разработку здесь есть также у японской Inpex. Доли в проекте разработки распределены следующим образом: "Лукойл" — 60% (оператор), Inpex — 40%.
 
Кроме месторождения Эриду, в Ираке "Лукойл" работает на "Западной Курне 2" — одном из крупнейших месторождений в мире.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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