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ЛУКОЙЛ
Пик добычи на иракском месторождении Эриду может составить 250 тыс баррелей в сутки
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:31 Пик добычи на иракском месторождении Эриду, которое разрабатывает "Лукойл", может составить 250 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Argus Media со ссылкой на министерство нефти Ирака.
"По предварительным ожиданиям, в результате исследований, представленных компанией, запасы нефти составляют от 7 до 12 миллиардов баррелей, а предполагаемый пик добычи — 250 000 в сутки", — ссылается Argus Media на заявление министерства нефти Ирака от 13 ноября.
В октябре "Лукойл" представил иракской национальной компании Thi-Qar Oil Company декларацию о коммерциализации и предложение о разработке этого месторождения, открытие которого стало крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет. Право на геологоразведку и последующую разработку здесь есть также у японской Inpex. Доли в проекте разработки распределены следующим образом: "Лукойл" — 60% (оператор), Inpex — 40%.
Кроме месторождения Эриду, в Ираке "Лукойл" работает на "Западной Курне 2" — одном из крупнейших месторождений в мире.