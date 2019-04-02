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Цены на нефть
Число буровых в США выросло третью неделю подря
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:20 Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США увеличилось третью неделю кряду благодаря подъему цен на нефть.
За неделю, завершившуюся 12 ноября, общее число нефтяных и газовых буровых вышек повысилось на шесть единиц и составило 556, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу.
В годовом выражении число буровых подскочило на 78%, или на 244 единиц.
Количество нефтяных установок выросло на четыре единицы до максимальных с апреля 2020 года 454 штук, число газовых установок повысилось на две до 102, что является максимумом с сентября.
Скотт ДиСавино