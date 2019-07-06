«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:18 В Минфине надеются разработать к следующему году "более успешную" концепцию преобразования системы пенсионных накоплений, чем те, которые предлагались ранее. Потому что пока ни одна из них не получила поддержки. Причина провала очевидна - низкие доходы населения. Минфин не первый год пытается обучить граждан финансовой грамотности, призывая откладывать до 30% семейного бюджета. Но когда у половины работников зарплата не выше 35 тыс. руб. в месяц, трудно ожидать, что люди массово начнут дополнительно копить на старость. Наоборот, как считают в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, россияне делают единственно возможный в их ситуации рациональный выбор.



Так и не сумев получить однозначную поддержку со стороны общества и экспертов сначала концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), а затем гарантированного пенсионного плана (ГПП), Минфин теперь работает над другим вариантом новой модели накопительного пенсионного страхования. "Надеюсь, к следующему году разработаем что-то более успешное", - сообщил ранее депутатам замглавы Минфина Алексей Моисеев. Хотя изначально предполагалось, что страна перейдет к новой модели пенсионных накоплений уже с января 2021-го.



Одним из главных тормозов для более активного вовлечения граждан в систему добровольных пенсионных накоплений стали низкие доходы. Как отметил директор ИНП РАН Александр Широв, у половины российских семей доходы уходят на текущие траты, и человек, которому зарплаты хватает только на оплату услуг ЖКХ, транспорт и продукты питания, "вынужденно живет сегодняшним днем". "Трудно представить, что, имея доходы в 30 тыс. руб. в месяц, кто-то будет вкладываться в финансовые инструменты с горизонтом 5-7-10 лет", - уточнил экономист.



"Атавизмы советского периода в поведении людей остались в прошлом, сегодня все вполне рационально: когда появляется доход, люди понимают, что такое депозит и на чем можно заработать, - пояснил Широв в материале аналитического издания "СоциоДиггер" (выпускается Всероссийским центром изучения общественного мнения). - И если они, например, не вкладываются в добровольное пенсионное страхование, то не потому, что они "неправильные" и не хотят готовиться к пенсии, а потому, что делают рациональный выбор с учетом финансовых ограничений".



С зарплатой в 200 тыс. руб. не проблема отложить 10 тыс. на пенсию, вопрос в том, что людей с такими доходами критически мало, обратил внимание экономист. Чем выше будут доходы населения, тем больше станет и спрос со стороны граждан на долгосрочные финансовые инструменты. "Сегодня главная задача состоит в преодолении образовавшейся в последнее десятилетие ямы в реальных доходах", - считает Широв.



Как сообщили в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ), задачи повышения уровня жизни населения неизменно декларируются властями, "однако, судя по официальным прогнозам, для решения этих задач пока нет предпосылок".



Текущие показатели доходов населения, по их оценкам, "нельзя считать удовлетворительными".



"Единственным устойчивым подходом к повышению уровня жизни населения является увеличение темпов экономического роста до уровня как минимум 5% в год", - считают в ИКСИ. Правительство же исходит из того, что оно, если приложить усилия, выйдет на темпы роста около 3% в год (см. "НГ" от 11.11.21).



По данным Росстата, сейчас средняя по стране зарплата превышает 52 тыс. руб. в месяц, а среднедушевой доход составляет 40,4 тыс. руб. Но эти показатели не столь точно отражают ситуацию. Например, как ранее поясняли в Минтруде, значение средней заработной платы подвержено влиянию сверхвысоких зарплат. Так что более показательными будут медианные значения, тем более теперь с опорой именно на них правительство рассчитывает прожиточный минимум (а значит, и бедность) и минимальный размер оплаты труда. Медианные значения в России выглядят удручающе.



По Росстату, в 2020 году медианный доход составлял в РФ лишь около 27 тыс. руб. А медианная зарплата, как сообщал Минтруд, ссылаясь на статведомство, была в 2020-м около 32,4 тыс. руб. Другими словами, половина граждан РФ имеют доходы ниже 27 тыс. руб. в месяц. Половина работников в России получают зарплату, которая не дотягивает даже до 35 тыс. руб. в месяц.



Но, несмотря на столь низкий уровень зарплат и доходов населения, Минфин не первый год пытается обучить граждан финансовой грамотности, подразумевая под ней в том числе экономию части семейного бюджета, а затем вложение сэкономленных денег в различные продвигаемые финансовыми посредниками инструменты. Так, шесть лет назад ведомство выпускало методички, в которых утверждалось, что "экономия 30% бюджета считается комфортной и не ведет к изменению привычного уровня жизни" (см. "НГ" от 12.11.15). Причем такой совет давался в том числе пенсионерам, доходы которых еще ниже, чем у большинства работающих граждан. Так, судя по данным Росстата, если брать долгосрочную тенденцию, то в стране снижается показатель соотношения средней пенсии и средней зарплаты: он уже стал одним из самых низких за 13 лет (см. "НГ" от 15.08.21).



Что ж, имея перспективу получить в старости - даже после повышения пенсионного возраста - низкую пенсию, граждане, как советуют с учетом своего интереса представители рынка негосударственных пенсионных фондов, должны начать откладывать средства как можно раньше. Лучше уже со своего первого дохода, посоветовал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Но сделать это могут явно не все.



Между тем, как считает профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, для того чтобы начать осуществлять добровольные пенсионные накопления, "вполне достаточно средней медианной зарплаты по РФ" в размере 32 тыс. руб. в месяц.



"В негосударственных пенсионных фондах порог входа в программу начинается с 1,5 тыс. руб., при этом минимальное ежемесячное пополнение счета возможно в размере от 500 руб. При зарплате в 32 тыс. руб. в месяц гражданин может позволить себе отчислять 1,5-10% от ее размера. Кроме того, ему также полагается налоговый вычет с суммы пенсионных взносов до 120 тыс. руб. в год, - говорит Финогенова. - Самое главное - начать отчислять как можно раньше, чтобы в полной мере сработал эффект сложного процента".



Проблемы начинаются, если зарплата составляет не более двух прожиточных минимумов, то есть не более 25,5 тыс. руб., следует из комментария эксперта.



Хотя есть и иные оценки. "Условно можно сказать, что гражданин должен получать доход в 10 прожиточных минимумов своего региона, чтобы морально понимать, что он далек от бедности. Но доходы не так важны, как расходы. Если уровень закредитованности граждан будет расти, все дополнительные доходы будут уходить на погашение кредитов", - считает исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. Важен также и уровень доверия к добровольным пенсионным накоплениям.



Запрос на добровольные пенсионные сбережения существует, "но ограничен уровнем доходов граждан", пояснил при этом завлабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Также эксперт добавил, что запрос на дополнительные сбережения в большей степени зависит от размеров государственной пенсии.



"У значительной части граждан с низким уровнем дохода нет не только возможности, но и желания откладывать средства на старость, потому что размер будущей страховой пенсии обеспечивает сопоставимый доход в старости, - пояснил он. - Нужно отметить, что размер пенсий в абсолютном размере очень низкий, но это не вопрос рационального поведения, а тема экономического роста и повышения общего благосостояния населения - имея низкие зарплаты, невозможно иметь высокие пенсии".



"Социологические опросы показывают, что основной пенсионной стратегией россиян остается сценарий "работать до смерти". К сожалению, наш бытовой опыт показывает высокие риски долгосрочных инвестиционных стратегий в России: заморозка советских вкладов, дефолт, банкротство коммерческих банков, - напомнил Якушев. - С другой стороны, нужно отметить, что, переболев "детскими болезнями", российская финансовая система получила современное регулирование и инфраструктуру".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561472/ Источник: Независимая Газета ← Глобальный рост цен и неясность перспектив восстановления оказались в центре внимания Число буровых в США выросло третью неделю подря → Новости net.finam.ru