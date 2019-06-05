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Экономика

Глобальный рост цен и неясность перспектив восстановления оказались в центре внимания

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:15    Инфляция и неопределенность оказались главными героями экономических новостей прошлой недели. Потребительские цены в США в октябре выросли по отношению к тому же периоду прошлого года на 6,2%. Об этом в среду сообщило Министерство труда США. Такой темп роста цен оказался максимальным почти за 31 год. Месяцем ранее годовая инфляция в США поднялась до 5,4%. Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Максимальными с января 2009 года стали темпы роста цен на продукты питания достигли 5,3%.
 
Уровень потребительских цен в США остается слишком высоким, признал в среду американский президент Джозеф Байден. Он упомянул и нарастающую проблему отсутствия товаров на полках магазинов, а также нежелание многих американцев возвращаться к работе за зарплату, сопоставимую с пособиями.
 
"Хотел бы поговорить о самых насущных экономических вопросах для жителей Америки. Первое - это снижение цен. Второе - обеспечение того, чтобы наши магазины были заполнены товарами. Третье - возвращение большого числа людей к работе", - сообщил президент США. Он подчеркнул, что в стране наблюдаются "самые высокие за десятилетия темпы роста экономики и наиболее быстрое сокращение уровня безработицы с 1950 года". (Нужно разделять высокие темпы восстановительного роста по сравнению с провальными показателями прошлого года и реальными темпами развития экономики.) "Но у нас есть проблемы. Многие люди ощущают неопределенность по поводу экономики, и мы знаем, почему это происходит. Они видят высокие цены", - сообщил глава Белого дома.
 
Ощущают неопределенность по поводу экономики и в России, где инфляция уже перевалила за 8%, а готовые темпы подорожания продовольствия заметно выше 10%.
 
Среди работающих россиян растет беспокойство, подтвердил во вторник фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Потерять работу в октябре боялся почти каждый второй опрошенный российский работник. Почти треть опасались сокращения зарплаты - и это скачок негативных ожиданий по сравнению с сентябрем. Некоторые рекрутинговые агентства отметили, что структура трудовых доходов во многих компаниях меняется в сторону увеличения бонусной части, которую при форс-мажорах можно не платить.
 
Лишь 19% россиян рассчитывают, что в ближайший год их материальное положение улучшится. Около 18% прогнозируют ухудшение своей финансовой ситуации. Еще около 44% респондентов изменений не предвидят, а 19% затруднились дать прогноз. Похоже, что россияне трезво оценивают перспективы той экономической политики, которую проводят российские власти. ФОМ уточняет: "Об уже случившемся сокращении зарплаты четвертый месяц подряд говорят 9%, то есть, судя по всему, страхи работников пока не реализовались".
 
Уровень экономической неопределенности в коридорах российской власти показывает тот факт, что правительство до сих пор не может объявить квоты на экспорт российского зерна. Размер экспортной квоты на зерновые на 2022 год будет определен в конце 2021 года, сообщил в среду министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
 
Энергетический кризис в Европе, Азии и Америке грозит большими потерями для РФ. Компании - экспортеры углеводородов, конечно, получат дополнительную прибыль из-за подъема мировых цен и увеличения глобального спроса. Но страна в целом столкнется с новой волной подорожания продовольствия, нехваткой привычных товаров и остановкой производств по причине перебоев с поставками комплектующих. Российские власти хотят встретить последствия энергокризиса ограничениями на экспорт удобрений и продовольствия. Такие меры президент Владимир Путин обсуждал с правительством в среду.
 
Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, рассказал Дмитрий Патрушев. "В случае значительного роста мировых цен, допустим, до 400 долл. за тонну (пшеницы. - "НГ") и более формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения", - сказал министр.
 
Одна из явных причин подорожания продовольствия - это энергокризис, связанный в том числе с неадекватным зеленым регулированием. Так, энергетический кризис в Китае может привести к возникновению глобального дефицита различных товаров из-за нарушения мировых цепочек поставок изделий, сообщила британская газета Times. По ее данным, многие фабрики и заводы в КНР в последние недели были вынуждены частично приостановить свою работу. Из-за ограничений на потребление электроэнергии и дефицита угля в 20 китайских провинциях десятки тысяч предприятий перешли на двухдневную рабочую неделю или вовсе перестали функционировать, сообщает издание.
 
Михаил СергеевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561471/

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Глобальный рост цен и неясность перспектив восстановления оказались в центре внимания

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:15   Инфляция и неопределенность оказались главными героями экономических новостей прошлой недели. Потребительские цены в США в октябре выросли по отношению к тому же периоду прошлого года на 6,2%. Об этом в среду сообщило Министерство труда США. Такой темп роста цен оказался максимальным почти за 31 год. Месяцем ранее годовая инфляция в США поднялась до 5,4%. Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Максимальными с января 2009 года стали темпы роста цен на продукты питания достигли 5,3%.
 
Уровень потребительских цен в США остается слишком высоким, признал в среду американский президент Джозеф Байден. Он упомянул и нарастающую проблему отсутствия товаров на полках магазинов, а также нежелание многих американцев возвращаться к работе за зарплату, сопоставимую с пособиями.
 
"Хотел бы поговорить о самых насущных экономических вопросах для жителей Америки. Первое - это снижение цен. Второе - обеспечение того, чтобы наши магазины были заполнены товарами. Третье - возвращение большого числа людей к работе", - сообщил президент США. Он подчеркнул, что в стране наблюдаются "самые высокие за десятилетия темпы роста экономики и наиболее быстрое сокращение уровня безработицы с 1950 года". (Нужно разделять высокие темпы восстановительного роста по сравнению с провальными показателями прошлого года и реальными темпами развития экономики.) "Но у нас есть проблемы. Многие люди ощущают неопределенность по поводу экономики, и мы знаем, почему это происходит. Они видят высокие цены", - сообщил глава Белого дома.
 
Ощущают неопределенность по поводу экономики и в России, где инфляция уже перевалила за 8%, а готовые темпы подорожания продовольствия заметно выше 10%.
 
Среди работающих россиян растет беспокойство, подтвердил во вторник фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Потерять работу в октябре боялся почти каждый второй опрошенный российский работник. Почти треть опасались сокращения зарплаты - и это скачок негативных ожиданий по сравнению с сентябрем. Некоторые рекрутинговые агентства отметили, что структура трудовых доходов во многих компаниях меняется в сторону увеличения бонусной части, которую при форс-мажорах можно не платить.
 
Лишь 19% россиян рассчитывают, что в ближайший год их материальное положение улучшится. Около 18% прогнозируют ухудшение своей финансовой ситуации. Еще около 44% респондентов изменений не предвидят, а 19% затруднились дать прогноз. Похоже, что россияне трезво оценивают перспективы той экономической политики, которую проводят российские власти. ФОМ уточняет: "Об уже случившемся сокращении зарплаты четвертый месяц подряд говорят 9%, то есть, судя по всему, страхи работников пока не реализовались".
 
Уровень экономической неопределенности в коридорах российской власти показывает тот факт, что правительство до сих пор не может объявить квоты на экспорт российского зерна. Размер экспортной квоты на зерновые на 2022 год будет определен в конце 2021 года, сообщил в среду министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
 
Энергетический кризис в Европе, Азии и Америке грозит большими потерями для РФ. Компании - экспортеры углеводородов, конечно, получат дополнительную прибыль из-за подъема мировых цен и увеличения глобального спроса. Но страна в целом столкнется с новой волной подорожания продовольствия, нехваткой привычных товаров и остановкой производств по причине перебоев с поставками комплектующих. Российские власти хотят встретить последствия энергокризиса ограничениями на экспорт удобрений и продовольствия. Такие меры президент Владимир Путин обсуждал с правительством в среду.
 
Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, рассказал Дмитрий Патрушев. "В случае значительного роста мировых цен, допустим, до 400 долл. за тонну (пшеницы. - "НГ") и более формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения", - сказал министр.
 
Одна из явных причин подорожания продовольствия - это энергокризис, связанный в том числе с неадекватным зеленым регулированием. Так, энергетический кризис в Китае может привести к возникновению глобального дефицита различных товаров из-за нарушения мировых цепочек поставок изделий, сообщила британская газета Times. По ее данным, многие фабрики и заводы в КНР в последние недели были вынуждены частично приостановить свою работу. Из-за ограничений на потребление электроэнергии и дефицита угля в 20 китайских провинциях десятки тысяч предприятий перешли на двухдневную рабочую неделю или вовсе перестали функционировать, сообщает издание.
 
Михаил Сергеев
 


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