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COP26 продемонстрировала, что в приоритете у государств-участников
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 10:04 COP26 продемонстрировала, что в приоритете у государств-участников — климатические действия на своих территориях, проекты в других странах будут реализовываться либо в совместных программах международного развития, либо компаниями, намеренными компенсировать свой углеродный след за счет внешних проектов. Так, среди результатов конференции ООН в Глазго — фиксация целевых сроков достижения углеродной нейтральности большинством стран (включая всех крупных эмитентов). США, ЕС и Южная Корея намерены сделать это к 2050 году, РФ и Китай — до 2060 года, Индия — к 2070 году. Многие государства обновили краткосрочные цели по снижению выбросов парниковых газов — по подсчетам экспертов Climate Action Tracker, после их уточнения мир находится на траектории повышения глобальной температуры на 2,4°С к 2100 году (до саммита было 2,7°С, цель Парижского соглашения — 2°С и стремление к 1,5°С).
Также на саммите принят целый ряд «отраслевых» деклараций, в том числе декларация по лесам, к которой РФ присоединилась: государства берут на себя добровольные обязательства остановить процесс утраты лесов и деградации земель, а развитые страны обязуются выделить $13 млрд на «лесные» проекты развивающихся. В рамках инициативы по сворачиванию угольной энергетики государства объявили о сроках прекращения угольной генерации — от 2025 до 2040 года (РФ пока сроков не называет). Также в этом перечне — декларация по ограничению выбросов метана, которую уже подписали более 100 стран, ответственных за 70% таких выбросов. Они обязуются снизить выбросы этого газа на 30% к 2030 году от уровня 2020-го (к «метановой» декларации РФ пока также не присоединилась).
«В преддверии COP26 и на самом мероприятии состоялись консультации со спецпредставителем президента США по изменению климата Джоном Керри по вопросу присоединения России к "Глобальному обязательству по метану". По американской инициативе работа над этими проектами велась в форсированном формате, что ограничило возможности анализа направлений реализации обязательства. Присоединению к инициативе должна предшествовать кропотливая работа по изучению ее социально-экономических последствий и практической целесообразности. Также прорабатываются другие направления российско-американского сотрудничества по климату, включая спутниковый мониторинг выбросов парниковых газов»,— пояснил по итогам COP26 советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.
Несмотря на то что принятые декларации являются добровольными и юридически не обязывающими, они помогают появиться важным конкретным направлениям работы по снижению выбросов и увеличению их поглощения в разных секторах, а также создают новые потоки финансирования для развивающихся стран, поясняет глава программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин. Глобально, впрочем, несмотря на объявления о новых вкладах в климатические фонды ООН Японии, США и ряда других стран, выйти на цель в $100 млрд в год пока не удалось, не был услышан и призыв развивающихся стран отдельно собрать средства на покрытие «потерь и ущерба» (от уже произошедших климатических изменений и тех, которые предотвратить невозможно). Принятое в Глазго решение призывает развитые страны лишь удвоить финансирование программ адаптации развивающихся к изменениям климата, а международные финансовые институты — увеличить в нем долю грантов (а не кредитов).
Ангелина Давыдова, Глазго