«Нефть России», 15.11.21, Москва, 09:58 Бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации сотен территориальных сетевых организаций (ТСО) и росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Территориальные сетевые организации».



ФАС ранее предложила внести в правительство законопроект о внедрении таких тарифов уже в 2022 году. Эталонный принцип предполагает вычисление средних тарифов на услуги исходя из показателей издержек аналогичных организаций.



Однако даже в одном и том же регионе различным ТСО местные власти назначают разные выплаты на содержание оборудования, поэтому сегодня справедливый расчет эталонов невозможен, считают в ассоциации.



9 ноября она направила письмо вице-премьеру Александру Новаку с просьбой до введения эталонов разработать и единые принципы начисления выплат для энергетиков (есть у «Известий»).



В аппарате вице-премьера сказали, что передадут позицию бизнеса в ФОИВы для разработки предложений. В ФАС между тем исключили риски роста стоимости электроэнергии для населения и других потребителей при установлении тарифов по передаче электроэнергии методом эталонных расходов. Напротив, там считают, что такой подход исключит субъективизм и дискриминацию, а также определит единые правила регулирования ТСО.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561469/ Источник: Известия ← «Грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросы COP26 продемонстрировала, что в приоритете у государств-участников → Новости net.finam.ru