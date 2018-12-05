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Экология

«Грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросы

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 09:53    Предприятия 12 самых грязных городов столкнутся с наказанием, если не будут снижать выбросы в атмосферу. Федеральный проект «Чистый воздух» предусмотрел: к 2024 году компании должны будут уменьшить выбросы на 20% (имеется в виду квота). Речь идет о таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Минприроды и Росприроднадзор должны предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования. Это позволит установить меру ответственности для юридических лиц и ИП, если они не выполнят обязанности о квотировании выбросов. Об этом сказано в протоколе вице-премьера Виктории Абрамченко от 26 октября, с которым ознакомились «Известия». В поручении сказано, что для этого можно использовать повышающие коэффициенты к ставкам за негативное воздействие на окружающую среду.
 
Квоты или допустимые объемы выбросов в проекте «Чистый город» устанавливают для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры с учетом целей в каждом конкретном регионе. Больше всего объектов, которые попали под квоты, в Омске (145) и Челябинске (71), в других регионах их около 30 в каждом.
 
Вне зависимости от проекта «Чистый город» в России предприятия платят за негативное воздействие на окружающую среду: на воду, почву и воздух. Это денежная компенсация за загрязнения, сказали «Известиям» в Минприроды. Речь идет о стационарных объектах, которым присвоены категории от первой (значительное воздействие на природу) до третьей. Предприятия четвертой категории — с минимальным воздействием на среду — не платят по ставкам.
 
В Росприроднадзоре «Известиям» уточнили, что практически все квотируемые объекты в 12 городах «Чистого воздуха» входят в первую-третью категорию, то есть они оплачивают свое негативное воздействие на окружающую среду. Служба предлагает применять к компаниям, которые нарушат квоту о снижении выбросов на 20% к 2024 году, повышающий коэффициент, который равен 100. Росприроднадзор направил такое предложение в Минприроды.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561468/

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«Грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросы

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 09:53   Предприятия 12 самых грязных городов столкнутся с наказанием, если не будут снижать выбросы в атмосферу. Федеральный проект «Чистый воздух» предусмотрел: к 2024 году компании должны будут уменьшить выбросы на 20% (имеется в виду квота). Речь идет о таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Минприроды и Росприроднадзор должны предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования. Это позволит установить меру ответственности для юридических лиц и ИП, если они не выполнят обязанности о квотировании выбросов. Об этом сказано в протоколе вице-премьера Виктории Абрамченко от 26 октября, с которым ознакомились «Известия». В поручении сказано, что для этого можно использовать повышающие коэффициенты к ставкам за негативное воздействие на окружающую среду.
 
Квоты или допустимые объемы выбросов в проекте «Чистый город» устанавливают для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры с учетом целей в каждом конкретном регионе. Больше всего объектов, которые попали под квоты, в Омске (145) и Челябинске (71), в других регионах их около 30 в каждом.
 
Вне зависимости от проекта «Чистый город» в России предприятия платят за негативное воздействие на окружающую среду: на воду, почву и воздух. Это денежная компенсация за загрязнения, сказали «Известиям» в Минприроды. Речь идет о стационарных объектах, которым присвоены категории от первой (значительное воздействие на природу) до третьей. Предприятия четвертой категории — с минимальным воздействием на среду — не платят по ставкам.
 
В Росприроднадзоре «Известиям» уточнили, что практически все квотируемые объекты в 12 городах «Чистого воздуха» входят в первую-третью категорию, то есть они оплачивают свое негативное воздействие на окружающую среду. Служба предлагает применять к компаниям, которые нарушат квоту о снижении выбросов на 20% к 2024 году, повышающий коэффициент, который равен 100. Росприроднадзор направил такое предложение в Минприроды.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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