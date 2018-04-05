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ЛУКОЙЛ
Китай стал первой страной, где "Лукойл" представил масла API SP - глава "ЛЛК-Интернешнл"
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 09:40 Китай стал первой страной, где представлены масла "Лукойл", разработанные по спецификации API SP, так как КНР находится в числе стран, принявших на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности и повсеместно внедряет экологические регламенты, заявил РИА Новости генеральный директор "ЛЛК-Интернешнл", дочернего предприятия "Лукойл", Кирилл Верета.
Компания "ЛЛК-Интернешнл" в числе чуть более десятка компаний из РФ с 4 по 10 ноября принимала участие в IV китайском импортном ЭКСПО в Шанхае (CIIE).
"Впервые компания представила свою продукцию посетителям China International Import Expo в 2019 году. Для "Лукойла" как одного из ведущих международных производителей смазочных материалов выставка является важным событием. Не секрет, что CIIE является крупнейшим и многопрофильным выставочным мероприятием в Китае", - рассказал Верета по итогам выставки.
По его словам, для компании "прежде всего, это площадка, где можно продемонстрировать продукцию и услуги "Лукойла" широкой аудитории, а также встретиться с текущими и потенциальными партнерами".
"В этом году "Лукойл" представил на выставке новую линейку премиальных моторных масел LUKOIL GENESIS ARMORTECH PLUS. Это новейшая разработка компании и все продукты этой линейки лицензированы в соответствии с последней спецификацией API SP, появившейся чуть более года назад", - сообщил он.
Как отметил Верета, "Китай стал первой страной, где представлены масла "Лукойл", разработанные по спецификации API SP, и это неслучайно, так как Китай находится в числе стран, принявших на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности, в связи с чем в стране повсеместно внедряются экологические регламенты".
Говоря об особенностях китайского рынка, Верета отметил, что ассортимент продукции "Лукойл", представленный на китайском рынке, формируется с учетом локальных потребностей, действующих норм и стандартов. "Так, например, наши масла для дизельных двигателей представлены в Китае не так широко, как для бензиновых. Это связано с тем, что китайские автовладельцы предпочитают автомобили с бензиновыми двигателями", - указал он.
Еще одним отличием китайского автопарка, по его словам, является то, что он достаточно молодой, "поэтому мы не предлагаем здесь, в отличие от России, масла для автомобилей с большим пробегом".
"Современные экологические нормы тоже внесли свою лепту в разработку новейших продуктов и в формирование ассортимента продукции", - указал собеседник агентства.
Анна Раткогло