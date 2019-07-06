«Нефть России», 15.11.21, Москва, 09:47 Пекинская фондовая биржа, о создании которой в начале сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин, в понедельник официально начала работу.



Торги на новой площадке стартовали ровно в 9.30 по местному времени (4.30 мск), в первый день на ней торгуются акции более 80 компаний, которые охватывают 25 основных отраслей экономики, включая передовое производство и высокотехнологичные услуги.



На бирже торгуются акции 71 компании с китайской общенациональной внебиржевой системе торговли акциями малых и средних предприятий NEEQ, а также 10 компаний, которые провели первичное размещение акций непосредственно на Пекинской фондовой бирже.



В первый день на бирже не действуют ограничения на изменение цены, тем не менее, согласно правилам площадки, торги акциями компании будут приостановлены на десять минут, если цена на них вырастет более чем на 30% или упадет более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.



За первые полчаса работы биржи торги приостанавливались уже дважды после того, как цены на акции компаний, которые провели IPO на новой бирже, показали резкий рост. Так, акции компании Anhui Jingsai Technology, занимающейся производством компьютеров и прочего электрооборудования, выросли на 229,59%, бумаги компании Nantong Dadi Electric, занимающейся автомобильным производством, подорожали на 360,83%, а стоимость акций Henan Tongxin Transmission, также специализирующейся на автомобильном производстве, сразу подскочила на 469,62%.



Китайский лидер, выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) 2 сентября, объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий.



Уже на следующий день биржа была зарегистрирована с уставным капиталом в 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов). Зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общенациональной внебиржевой системе торговли акциями малых и средних предприятий (NEEQ). Пекинская биржа зарегистрирована в районе Сичэн по тому же адресу, где и NEEQ.



Пекинская биржа, по мнению главного экономиста брокерской фирмы Yingda Securities Ли Дасяо, будет динамично развиваться и быстро сможет обогнать другие биржи материкового Китая по числу компаний в листинге. При этом главный экономист компании Chuancai Securities Чэнь Ли считает, что создание Пекинской фондовой биржи оживит внебиржевой рынок ценных бумаг, повысит его ликвидность и поможет малым и средним предприятиям получить финансирование.



В Китае до этого работали три фондовые биржи: в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561466/ Источник: ПРАЙМ ← Эксперты рассказали, что ожидать от саммита Байдена и Си Цзиньпина Китай стал первой страной, где "Лукойл" представил масла API SP - глава "ЛЛК-Интернешнл" → Новости net.finam.ru