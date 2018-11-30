«Нефть России», 15.11.21, Москва, 09:32 По итогам предстоящего саммита лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина вряд ли будет заключена какая-либо историческая "сделка", считают опрошенные РИА Новости эксперты, однако на ней лидер Китая может пригласить американского президента на Олимпийские игры в Пекине, которое тот, вероятно, примет.



Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут саммит по видеосвязи, он состоится утром 16 ноября по пекинскому времени​​​. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что лидеры двух стран проведут виртуальную встречу в понедельник вечером 15 ноября. Разница во времени между Вашингтоном и Пекином составляет 13 часов.



МИД КНР ранее сообщил, что в ходе разговора министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Энтони 13 ноября, последний указал, что во время предстоящей встречи США надеются в духе взаимного уважения поделиться своими взглядами на двусторонние отношения с Китаем, а также "вместе направить миру мощный сигнал".



ШАНС НАЙТИ КОМПРОМИСС



Заключение какой-либо существенной "сделки" по острым вопросам двусторонних отношений по итогам саммита маловероятно, считает профессор истории экономики Лондонской школы экономики Кент Дэн.



"Обе стороны известны тем, что умеют вести "пустые переговоры". Для любой существенной сделки требуется время, пока бюрократы с обеих сторон проработают ее. Это займет время и, скорее всего, это возможно не ранее конца 2022 года", - сказал он.



В то же время эксперт отметил, в настоящее время США и Китай стремятся отойти от нынешнего "балансирования на грани" торговой войны и от напряженности вокруг Тайваня, Синьцзяна и Гонконга. Сторонам необходимо восстановить взаимопонимание, и, возможно, это будет сделано на основе темы экологии, считает Дэн.



"Саммит предоставит хороший шанс для компромисса, особенно со стороны Байдена, который в настоящее время очень непопулярен в США", - добавил эксперт.



В США 8 ноября 2022 года состоятся промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых будут оспорены все 435 мест в палате представителей, а также 34 из 100 мест в сенате. В настоящее время в палате представителей Демократическая партия располагает большим числом мест, чем республиканцы.



НЕ ПЕРЕСТУПАТЬ "КРАСНЫЕ ЛИНИИ"



По мнению профессора политологии Университета Хэмлайн Дэвида Шульца, прорыва в двусторонних отношениях по итогам саммита ожидать не стоит.



"Основными предметами разногласий останутся Тайвань, претензии Китая на господство в водах Тихого океана (Южно-Китайское море) и торговля. Байден будет стремиться достичь некоторого соглашения по торговым вопросам, но у него нет большого пространства для маневра перед выборами 2022 года, учитывая, что Китай теперь рассматривается в США как соперника", - сказал он.



США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.



Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому" знаменателю.



Товарооборот США и Китая по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 543,115 миллиарда долларов, в прошлом году этот показатель вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.



В случае если Си Цзиньпин пригласит Джо Байдена на Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине зимой следующего года, американский лидер, скорее всего, примет приглашение, так как это поможет набрать ему политические очки в преддверии выборов в конгресс.



"Этот визит будет таким же важным, как и визит Никсона, когда он встречался с Мао. Байдену будет трудно сказать "нет", когда появится шанс использовать это в политических целях во время выборов 2022 года", - сказал Шульц.



Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.



Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути является единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.



Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561465/ Источник: РИА Новости ← Большинство россиян не осведомлены в вопросах "зеленой" экономики Пекинская фондовая биржа для малых и средних предприятий официально запущена → Новости net.finam.ru