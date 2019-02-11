«Нефть России», 15.11.21, Москва, 09:19 Около половины россиян не осведомлены в вопросах ESG (принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении к сотрудникам и клиентам, правильном корпоративном управлении). Хорошо разбираются в этой теме лишь 8% респондентов, показал проведенный банком "Открытие" опрос (результаты есть в распоряжении ТАСС).



Согласно результатам опроса, 50% россиян не знакомы с темой ESG совсем, еще 42% что-то слышали, но не очень понимают, что это такое. А при выборе работодателя большинство россиян руководствуются традиционными критериями - уровнем зарплаты (78%) и легальным наймом на работу в соответствии с законодательством (50%). ESG-факторы важны лишь для трети аудитории. При этом экологические и благотворительные инициативы компании на выбор работодателя практически не влияют.



Вместе с тем экологическую обстановку в стране и своем населенном пункте россияне оценивают достаточно низко - в среднем на 2,6 балла по пятибалльной шкале.



Наиболее актуальными проблемами, связанными с экологией, респонденты считают загрязнение окружающей среды (4,3 балла по пятибалльной шкале) и обезлесение (4,2).



Более половины опрошенных заявили, что сами так или иначе заботятся об экологии. Чаще всего в качестве такой заботы они называли умеренное потребление - покупку только самого необходимого (62%), умеренное потребление электроэнергии (60%) и воды (58%). 60% используют многоразовые сумки при посещении магазинов.



При этом менее половины участников опроса заявили об ответственном подходе к разделению мусора и переработке отходов (бумаги, батареек, стекла, пластика).



19% участников опроса при выборе товара, продукции смотрят на социальную и экологическую активность компании как на один из критериев. На это чаще ориентируются женщины (23%), чем мужчины (16%).



Опрос был проведен банком "Открытие" в октябре этого года по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561464/ Источник: ТАСС ← Цены на нефть в пятницу снизились Эксперты рассказали, что ожидать от саммита Байдена и Си Цзиньпина → Новости net.finam.ru