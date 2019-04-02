«Нефть России», 15.11.21, Москва, 09:15 Фьючерсы на нефть WTI в пятницу закрылись с понижением вследствие укрепления доллара и вероятности вывода на рынок части стратегических нефтяных резервов США.



В ходе пресс-конференции в пятницу пресс-секретарь США Джен Псаки заявила, что правительство по-прежнему намерено использовать "все инструменты своего арсенала", чтобы снизить цены на бензин. Власти предпринимают различные меры, в том числе взаимодействуя с зарубежными организациями, такими как ОПЕК.



По мнению старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна, вывод на рынок части стратегических резервов и запрет на экспорт нефти из США не смогут обеспечить долгосрочное решение проблемы.



Продажа части запасов нефти из государственных резервов США "будет способствовать росту спроса", считает Флинн. "Это искусственно снизит цены в условиях непрекращающегося спроса и фундаментального дефицита предложения", - сказал он. Запрет на экспорт нефти повлечет за собой сокращение добычи в стране, учитывая, что производящаяся в США нефть "лучше подходит для зарубежных НПЗ".



Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в пятницу завершили торги с понижением на 0,80 доллара, или на 1%, на 80,79 доллара за баррель. Котировки продемонстрировали падение на 0,6% против уровней недельной давности. Они снижаются по итогам третьей недели подряд.



Январские контракты на нефть Brent на ICE подешевели на 70 центов, или на 0,8%, до 82,17 доллара за баррель. Они показали недельное снижение на 0,7%.



Риски продажи части запасов нефти из государственных резервов США в некоторой степени довлеют над нефтью, замечают аналитики. Одиннадцать сенаторов от Демократической партии в начале этой недели предложили администрации Байдена рассмотреть возможность продажи части нефтяных резервов или другие меры, например, запрет на экспорт.



Однако, в недавнем ежемесячном отчете о рынке нефти Минэнерго спрогнозировало возобновление избытка предложения в 2022 году, что ослабило основания для вышеуказанных решительных мер.



Между тем президента Джо Байдена по-прежнему призывают как-то повлиять на нефтяные цены после публикации в среду данных по инфляции. Согласно этим данным, инфляция потребительских цен в США в октябре составила 6,2%, и это самый высокий показатель почти за 31 год. В Белом Доме продолжают спорить о том, следует ли немедленно что-то предпринять для снижения котировок энергоносителей или отложить подобные меры, так как они могут противоречить повестке дня Байдена по климату и внешней политике, передал Bloomberg в пятницу.



Между тем аналитики задаются вопросом, окажут ли продажи нефти из госрезервов или другие возможные меры долгосрочное влияние на цены.



"Большинство инвесторов согласились бы с тем, что реализация резервов или запрет на экспорт даст Байдену возможность выглядеть сильным президентом, но это же большинство считает, что влияние на рынок, вероятно, будет минимальным и сопряжено с потенциально негативными внешними последствиями", - отмечает Майкл Тран, аналитик RBC Capital Markets.



По его словам, запрет на экспорт сырой нефти значительно расширит спрэд WTI-Brent, что приведет к резкому росту цен на сорт Brent для остального мира, в то время как запрет на экспорт бензина может обострить торговые отношения с Мексикой, на которую приходится почти половина экспорта.



Перспективы спроса находятся в центре внимания трейдеров. Представленные в пятницу данные Мичиганского университета свидетельствовали о падении индикатора настроений потребителей в ноябре до 10-ленего минимума 66,8. Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре составлял 71,7.



"Учитывая, что инфляция находится на 30-летнем максимуме, эти факторы создадут препятствия для экономической активности в будущем, - сказал Маршалл Стивс, аналитик по нефтегазовым рынкам в IHS Markit. – С другой стороны, холодная зима может оказать повышательное давление на спрос на печное топливо и природный газ".



Котировки нефтепродуктов в пятницу также закрылись с понижением. Декабрьские фьючерсы на бензин упали на 0,3%, до 2,311 доллара за галлон, завершив неделю снижением на 0,4%. Декабрьские контракты на печное топливо упали в цене на 1,8%, до 2,404 доллара за галлон, а по итогам недели подешевели на 2,1%.



Декабрьские фьючерсы на природный газ упали в цене на 7%, до 4,791 доллара за млн БТЕ. По итогам недели цены на природный газ снизились более чем на 13%.



В среду Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило о росте запасов в подземных хранилищах газа на 7 млрд кубических футов за неделю 30 октября–5 ноября. Такое увеличение запасов оказалось ниже, чем обычно в это время года, "но теперь запасы лишь на 3% ниже среднего 5-летнего значения после сильного роста в октябре", отметил Роберт Фрейзер из Schneider Electric.



Укрепление доллара также негативно отразилось на ценах на сырьевые товары, выраженных в американской валюте. Индекс доллара ICE в пятницу вырос на 0,9% по итогам недели.



Дальнейшая динамика котировок нефти будет зависеть от того, будет ли ОПЕК+ придерживаться плана по увеличению добычи на 400 000 баррелей в день или же поумерит темпы роста производства нефти, отмечает Тайлер Ричи из Sevens Report Research. "Первый вариант развития событий спровоцирует ослабление котировок, тогда как второй – обеспечит поддержку ценам", - добавил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561463/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← "Опасные связи" акций и облигаций - есть ли они в России, порассуждали эксперты Большинство россиян не осведомлены в вопросах "зеленой" экономики → Новости net.finam.ru