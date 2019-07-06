«Нефть России», 15.11.21, Москва, 08:44 Падение котировок гособлигаций РФ напрямую не грозит обвалом российскому рынку акций, однако может сигнализировать о проблемах в экономике, которые в конечном счёте могут потянуть за собой вниз и стоимость акций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.



В октябре падение ценового индекса государственных облигаций RGBI, рассчитываемого Московской биржей, превысило 4%, а всего с пика, достигнутого в мае 2020 года, он обваливался в текущем ноябре на 13,7% – к минимумам с февраля 2019 года.



Между тем индекс Мосбиржи (отражающий котировки наиболее ликвидных акций) в октябре обновил исторический максимум и прибавил за этот месяц 1,1%.



ЕСТЬ ЛИ "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ?



Конечно, рост ставок на долговом рынке (происходящий при падении цены облигаций) оказывает давление на рынок акций, рассуждает Альберт Короев из компании "БКС Мир инвестиций".



Снижение индекса RGBI наблюдалось с мая 2020 года, и этот тренд приблизился по продолжительности к периоду 2013-2014 годов, который также характеризовался существенным ростом ключевой ставки ЦБ РФ, уточняет Валерий Вайсберг из ИК "Регион".



Впрочем, само по себе снижение RGBI вряд ли может предвещать коррекцию вниз рынка акций, добавляет он.



"Что действительно вызывает озабоченность, так это инверсия кривой доходности ОФЗ (доходность по краткосрочным облигациям выше, чем по "длинным"), появление которой, как правило, служит предвестником будущей рецессии в экономике, а значит, и неприятностей на рынке акций", - говорит Вайсберг.



Пока соглашение ОПЕК+ с регулярным повышением объёмов добычи нефти остается в силе, а сфера услуг продолжает восстанавливаться после серии ковидных запретов, "отрицательные темпы экономического роста", конечно, не угрожают России. Однако если жесткие финансовые условия (высокая ключевая ставка и высокие доходности ОФЗ) сохранятся во второй половине будущего года, это вызовет серьезное замедление экономического роста и негативно скажется на перспективах российских акций, предупреждает он.



И тогда возможен сценарий, при котором мы будет одновременно отмечать отрицательную ценовую динамику на рынках и акций, и облигаций, допускает Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит".



"Это произойдет при стагфляции - сочетании высокой инфляции и низкого, а то и вовсе отрицательного экономического роста", - поясняет эксперт.



Впрочем, обычно стагфляция наблюдается в периоды войн и других масштабных потрясений, когда происходит резкое падение производственных ресурсов - в отсутствие серьезных катаклизмов такой сценарий маловероятен, успокаивает он.



НА ЧТО ЖЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ?



Инфляция (пока она не разогналась до галопирующей) подхлестывает потребительский и промышленный спрос: выгодно взять кредит и сделать дорогостоящую покупку сегодня, поскольку завтра она будет дороже, рассуждает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".



"ФРС еще даже не начала поднимать ставку. Цикл инфляционного роста может продолжаться несколько лет. Мы пока живем в нем полтора года, возможно, он продлится еще столько же. В период инфляционного роста экономики привлекательнее выглядят акции сырьевых компаний, технологического сектора. Инвесторы предпочитают акции сейчас, с начала года рынок акций (по индексу РТС) вырос более чем на 30%", - говорит он.



Сейчас российский рынок акций поддерживается высокими ценами на сырье и оптимизмом инвесторов относительно рисковых активов, добавляет Короев.



Российский рынок сейчас торгуется около среднего за последние 10 лет уровня по отношению капитализации к прибыли (Р/Е близка к 6,5), то есть фундаментального риска снижения котировок именно из-за "перекупленности" нет, считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".



"Поддержку рынку в ближайшие месяцы будет оказывать цена на газ и нефть - с приближением зимы мы не видим причин для существенного их снижения от текущих уровней. Переговоры по "ядерной" сделке с Ираном, которые могли бы сильно повлиять на баланс спроса и предложения нефти, также пока далеки от положительного результата. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы нефтегазовых компаний и рынка в целом на следующие три-шесть месяцев", - добавляет он.



Впрочем, когда инфляция в мире уже начнет тормозить глобальный экономический рост, все субъекты будут закредитованы, а банковские ставки повысятся до 6-7% в долларах, возможно, пора будет задуматься об инвестициях в облигации, считает Ващенко. В кризис на этих защитных инструментах можно было неплохо заработать – купив их на локальных ценовых минимумах, резюмирует он.



Дмитрий МайоровПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561462/ Источник: ПРАЙМ ← В СФ предлагают наказывать за недопуск службы по проверке газового оборудования в квартиру Цены на нефть в пятницу снизились → Новости net.finam.ru