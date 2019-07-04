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Делягин рассказал о недостоверности бюджета РФ
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 21:34 Экономист и новоизбранный депутат Госдумы, ранее раскритиковавший планирование бюджета РФ на следующий год, подробно изложил все свои претензии к тому, как проходит данная процедура.
Для начала Делягин напоминает очевидные вещи: Бюджетный кодекс требует, чтобы бюджет был достоверным. То есть, его проект даже с чисто формальной точки зрения должен основываться на социально-экономических прогнозах, которые имеют отношение к реальности.
Как показывает в своем анализе эксперт, даже это самое базовое требование в плане бюджета на 2022-й год не выполняется. Делягин для начала перечисляет недопустимые для такого документа моменты: занижение прогнозируемых доходов (с последующей констатацией "внезапных сверхдоходов" за рамками плана) и занижение цены нефти в прогнозах, "цинично и нагло игнорирующее реальность".
Далее экономист указывает, что бюджет совершенно игнорирует реальные темпы инфляции и рассчитывает ее почти вдвое ниже тех, которые наблюдаются, предполагая, что волшебным образом все выровняется до стабильных 4,0% в год в 2022-2024. Напомним, инфляция по итогам октября 2021 давно превысила 8%.
Наконец, Делягин проходится и по остальным шокировавшим его моментам: приукрашивание статистики, от промышленности до ВВП (превращающее по мановению руки деградацию экономики в плавный рост), завышение курса рубля, обещания несбыточных темпов экономического роста.
Финальный гвоздь, который эксперт вбивает в гроб своего вердикта бюджету, это расхождение данных прогнозов, на которых он строится, с официальными же прогнозами Центробанка и Минэкономразвития. Исходя из всех этих факторов, Делягин характеризует бюджетный проект целиком как "сомнительный", и едва ли вообще отвечающий реальности, в которой сейчас существует Россия.
Андрей Тарасов