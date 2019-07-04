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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 21:26 Российский рынок пережил сильнейшее потрясение за последние полгода - доллар на Мосбирже поднялся до 73,22 руб., показав в моменте рост на 2% (рекордный с ноября 2020 г.). Евро подскочил на 1,45 руб., или 1,78% - рекордную величину с 22 января.
Основная причина волатильности рубля - геополитическая напряженность, которая сохраняется последнее время, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Если говорить точнее, то ситуацию, по его убеждению, подстегивают новости с белорусской границы, которые пугают игроков на рынке. Так, рынок акций просел рекордно с марта по индексу МосБиржи (-1,62%) и РТС (-3,79%), став "белой вороной" среди в целом растущих мировых бирж.
Ситуацию прокомментировал в своих социальных сетях и известный экономист Евгений Коган:
Во-первых, инвесторы уходят от риска на фоне опасений по поводу американской инфляции. Во-вторых, снижаются цены на нефть. И, в-третьих, растет геополитическая напряженность и количество соответствующих инфоповодов. Пока сложно сказать, долго ли продлится это давление. Рисков много. А уж геополитика - это вещь, увы, непредсказуемая.
Как итог, участники рынка решили "не испытывать судьбу", поэтому пятничные показатели рынка стали настоящим "образцом" обвала.
Арье Цваи