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Инвестиции, финансы

Рубль и рынок ждет жесткий обвал

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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 21:26    Российский рынок пережил сильнейшее потрясение за последние полгода - доллар на Мосбирже поднялся до 73,22 руб., показав в моменте рост на 2% (рекордный с ноября 2020 г.). Евро подскочил на 1,45 руб., или 1,78% - рекордную величину с 22 января.
 
Основная причина волатильности рубля - геополитическая напряженность, которая сохраняется последнее время, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Если говорить точнее, то ситуацию, по его убеждению, подстегивают новости с белорусской границы, которые пугают игроков на рынке. Так, рынок акций просел рекордно с марта по индексу МосБиржи (-1,62%) и РТС (-3,79%), став "белой вороной" среди в целом растущих мировых бирж.
 
Ситуацию прокомментировал в своих социальных сетях и известный экономист Евгений Коган:
 
Во-первых, инвесторы уходят от риска на фоне опасений по поводу американской инфляции. Во-вторых, снижаются цены на нефть. И, в-третьих, растет геополитическая напряженность и количество соответствующих инфоповодов. Пока сложно сказать, долго ли продлится это давление. Рисков много. А уж геополитика - это вещь, увы, непредсказуемая.
 
Как итог, участники рынка решили "не испытывать судьбу", поэтому пятничные показатели рынка стали настоящим "образцом" обвала.
 
Арье ЦваиПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561458/

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Рубль и рынок ждет жесткий обвал

«Нефть России», 14.11.21, Москва, 21:26   Российский рынок пережил сильнейшее потрясение за последние полгода - доллар на Мосбирже поднялся до 73,22 руб., показав в моменте рост на 2% (рекордный с ноября 2020 г.). Евро подскочил на 1,45 руб., или 1,78% - рекордную величину с 22 января.
 
Основная причина волатильности рубля - геополитическая напряженность, которая сохраняется последнее время, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Если говорить точнее, то ситуацию, по его убеждению, подстегивают новости с белорусской границы, которые пугают игроков на рынке. Так, рынок акций просел рекордно с марта по индексу МосБиржи (-1,62%) и РТС (-3,79%), став "белой вороной" среди в целом растущих мировых бирж.
 
Ситуацию прокомментировал в своих социальных сетях и известный экономист Евгений Коган:
 
Во-первых, инвесторы уходят от риска на фоне опасений по поводу американской инфляции. Во-вторых, снижаются цены на нефть. И, в-третьих, растет геополитическая напряженность и количество соответствующих инфоповодов. Пока сложно сказать, долго ли продлится это давление. Рисков много. А уж геополитика - это вещь, увы, непредсказуемая.
 
Как итог, участники рынка решили "не испытывать судьбу", поэтому пятничные показатели рынка стали настоящим "образцом" обвала.
 
Арье Цваи
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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