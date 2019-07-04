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Инвестиции, финансы

Эксперты рассказали, какие активы защитят сбережения россиян от инфляции

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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 19:34    Финансовые эксперты рассказали, какие активы защитят сбережения россиян от инфляции
 
Разогнавшаяся инфляция в России и в мире приводит к "испарению" накопленных сбережений. Финансовые эксперты рассказали РИА Новости, какие инструменты смогут защитить средства россиян в ближайшее время.
 
По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% в годовом выражении с 7,4% в сентябре. В США годовая инфляция в октябре также резко подскочила - до рекорда с 1990 года в 6,2% с 5,4% месяцем ранее. Столь резкое ускорение стало неожиданностью для рынков, оказав давление на фондовые биржи по обе стороны Атлантики.
 
"Существует ряд инструментов, вкладываясь в которые инвесторы могут защитить свои вложения от инфляции. Их условно можно разделить на инструменты, напрямую связанные с ростом инфляции, и инструменты, которые косвенно могут защитить вложения от обесценения в результате инфляции", - говорит директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров.
 
Депозиты
 
"На горизонте нескольких месяцев высокорисковые инструменты, коими являются и акции, и облигации, могут оказаться не лучшим выбором. Поскольку инфляция имеет все шансы превзойти прогнозы, бороться с ней наш ЦБ планирует при помощи роста ключевой ставки, что в совокупности может привести к дальнейшему снижению стоимости ОФЗ и рублевых облигаций", - рассуждает директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.
 
При этом сворачивание стимулирования в США, о котором недавно объявила ФРС, а также торможение крупнейших мировых экономик из-за ограничений пандемии и высоких цен на сырье, несут в себе риски для рынка акций, отметил он.
 
"Конечно, колебания можно сгладить, выбрав наиболее защитные бумаги, но полностью исключить риски потери средств нельзя и в этом случае. Таким образом, "накоротке" депозиты, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону, могут оказаться наиболее выгодным вложением", - полагает эксперт.
 
Облигации
 
Майоров в свою очередь рекомендует обратить внимание на гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен, - так называемые линкеры.
 
"Если не принимать во внимание конкретные нюансы ценообразования в различных странах, обобщенный механизм работы линкеров выглядит примерно следующим образом: номинал облигации индексируется на величину инфляции, взятую с определенным временным лагом. При этом купон облигации, выраженный в процентах годовых от номинала, в итоге также растет в абсолютном выражении", - поясняет он.
 
Таким образом, при растущей инфляции инвестор получает, во-первых, регулярный рост купона, а во-вторых, переоценку по цене самой облигации, которая также может расти в случае положительной рыночной конъюнктуры.
 
Облигации с переменным купоном (флоатеры) могут защищать от инфляции более опосредованным образом, отметил эксперт: центральный банк может реагировать на растущую инфляцию повышением ключевой ставки, что напрямую отразится на росте купона флоатера и, соответственно, дохода для инвестора.
 
Однако регулятор может занимать выжидательную позицию и не сразу повышать ставку, - в этом случае купон у флоатера расти не будет.
 
Похожим на флоатеры образом инвестор может вкладываться в короткие депозиты, а выплачиваемые средства реинвестировать под более высокую ставку, добавил Майоров.
 
Сбалансированный портфель
 
Таченников обращает внимание, что если ориентироваться на горизонт инвестирования более года, то подбор инструментов во многом зависит от риск-профиля инвестора.
 
"Если целью является сохранение имеющихся средств, то сбалансированный портфель рублевых облигаций с дюрацией (периодом времени до полного возврата вложенных капиталов – ред.) около 3-5 лет в случае дальнейшей коррекции рынка будет оптимальным выбором для консервативных инвесторов, который позволит обыграть инфляцию в среднесрочной перспективе", - говорит он.
 
Для тех же, кто хочет приумножить свои накопления, акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды, на горизонте 3-5 лет в условиях растущих цен, скорее всего, покажут более высокую доходность. Однако в этом случае нужно быть готовым к промежуточным коррекциям, предупреждает эксперт.
 
"Мы считаем, что наиболее интересны сектора нефтегаза и металлургии. Справедливая стоимость акций таких компаний меньше подвержена негативному эффекту от роста ставок и выигрывает от роста цен на сырье. Уже сейчас многие эмитенты из этих секторов предлагают доходность более 10%, которая имеет все шансы стать еще выше в будущем, что позволит обойти инфляционные риски", - отмечает Таченников.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561457/

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Эксперты рассказали, какие активы защитят сбережения россиян от инфляции

«Нефть России», 14.11.21, Москва, 19:34   Финансовые эксперты рассказали, какие активы защитят сбережения россиян от инфляции
 
Разогнавшаяся инфляция в России и в мире приводит к "испарению" накопленных сбережений. Финансовые эксперты рассказали РИА Новости, какие инструменты смогут защитить средства россиян в ближайшее время.
 
По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% в годовом выражении с 7,4% в сентябре. В США годовая инфляция в октябре также резко подскочила - до рекорда с 1990 года в 6,2% с 5,4% месяцем ранее. Столь резкое ускорение стало неожиданностью для рынков, оказав давление на фондовые биржи по обе стороны Атлантики.
 
"Существует ряд инструментов, вкладываясь в которые инвесторы могут защитить свои вложения от инфляции. Их условно можно разделить на инструменты, напрямую связанные с ростом инфляции, и инструменты, которые косвенно могут защитить вложения от обесценения в результате инфляции", - говорит директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров.
 
Депозиты
 
"На горизонте нескольких месяцев высокорисковые инструменты, коими являются и акции, и облигации, могут оказаться не лучшим выбором. Поскольку инфляция имеет все шансы превзойти прогнозы, бороться с ней наш ЦБ планирует при помощи роста ключевой ставки, что в совокупности может привести к дальнейшему снижению стоимости ОФЗ и рублевых облигаций", - рассуждает директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.
 
При этом сворачивание стимулирования в США, о котором недавно объявила ФРС, а также торможение крупнейших мировых экономик из-за ограничений пандемии и высоких цен на сырье, несут в себе риски для рынка акций, отметил он.
 
"Конечно, колебания можно сгладить, выбрав наиболее защитные бумаги, но полностью исключить риски потери средств нельзя и в этом случае. Таким образом, "накоротке" депозиты, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону, могут оказаться наиболее выгодным вложением", - полагает эксперт.
 
Облигации
 
Майоров в свою очередь рекомендует обратить внимание на гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен, - так называемые линкеры.
 
"Если не принимать во внимание конкретные нюансы ценообразования в различных странах, обобщенный механизм работы линкеров выглядит примерно следующим образом: номинал облигации индексируется на величину инфляции, взятую с определенным временным лагом. При этом купон облигации, выраженный в процентах годовых от номинала, в итоге также растет в абсолютном выражении", - поясняет он.
 
Таким образом, при растущей инфляции инвестор получает, во-первых, регулярный рост купона, а во-вторых, переоценку по цене самой облигации, которая также может расти в случае положительной рыночной конъюнктуры.
 
Облигации с переменным купоном (флоатеры) могут защищать от инфляции более опосредованным образом, отметил эксперт: центральный банк может реагировать на растущую инфляцию повышением ключевой ставки, что напрямую отразится на росте купона флоатера и, соответственно, дохода для инвестора.
 
Однако регулятор может занимать выжидательную позицию и не сразу повышать ставку, - в этом случае купон у флоатера расти не будет.
 
Похожим на флоатеры образом инвестор может вкладываться в короткие депозиты, а выплачиваемые средства реинвестировать под более высокую ставку, добавил Майоров.
 
Сбалансированный портфель
 
Таченников обращает внимание, что если ориентироваться на горизонт инвестирования более года, то подбор инструментов во многом зависит от риск-профиля инвестора.
 
"Если целью является сохранение имеющихся средств, то сбалансированный портфель рублевых облигаций с дюрацией (периодом времени до полного возврата вложенных капиталов – ред.) около 3-5 лет в случае дальнейшей коррекции рынка будет оптимальным выбором для консервативных инвесторов, который позволит обыграть инфляцию в среднесрочной перспективе", - говорит он.
 
Для тех же, кто хочет приумножить свои накопления, акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды, на горизонте 3-5 лет в условиях растущих цен, скорее всего, покажут более высокую доходность. Однако в этом случае нужно быть готовым к промежуточным коррекциям, предупреждает эксперт.
 
"Мы считаем, что наиболее интересны сектора нефтегаза и металлургии. Справедливая стоимость акций таких компаний меньше подвержена негативному эффекту от роста ставок и выигрывает от роста цен на сырье. Уже сейчас многие эмитенты из этих секторов предлагают доходность более 10%, которая имеет все шансы стать еще выше в будущем, что позволит обойти инфляционные риски", - отмечает Таченников.
 


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