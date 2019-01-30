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Газовый кризис рискует уничтожить категорию венецианских стеклодувов
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 19:22 Резкий скачок цен на природный газ напрямую ударил по одной из самых древнейших профессий на Апеннинах, мастерам с острова Мурано (близ Венеции), создающим уникальные и почитаемые во всем мире стеклоизделия и скульптуры.
В прошлом году старинное искусство создания венецианских стеклянных бус было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А спустя всего год именитые стекольные мастерские, и без того сильно пострадавшие от отсутствия туристов на фоне пандемии, по вине газового кризиса в буквальном смысле оказались на грани жизни и смерти.
В настоящий момент на Мурано работают 64 компании по созданию знаменитого стекла, в которых трудятся 650 человек. Всем им для полноценной работы нужен метан - основной компонент природного газа. "Для нас газ как воздух для людей. Мы не можем без него жить", - объяснил президент ассоциации венецианских стеклодувов Promovetro Лучано Гамбаро.
Повышение цен на газ на 300 с лишним процентов вынудило пять мастерских закрыться. Остальные пока пытаются держаться на плаву за счет имеющихся излишков продукции, но при этом смотрят на будущее с нескрываемым пессимизмом.
"Мы думали, что буря, вызванная пандемией, позади, а нас накрыла другая напасть. Единственная альтернатива - потушить большую часть печей, что неминуемо приведет к повышению цен на 40-50 процентов", - с горечью поделились своими неутешительными прогнозами Кристиано и Ивано Ферро из мастерской EffeTre, держа в руках счет за октябрь на 170 тысяч евро.
Венецианские власти в лице асессора по туризму Симона Вентурини пытаются привлечь к проблемам венецианских стеклодувов внимание центральных властей, но, к сожалению, все отправленные запросы на сегодняшний день остались без ответа.
Нива Миракян