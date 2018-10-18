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Принятые документы по итогам климатического саммита в Глазго были компромиссом со стороны стран участниц
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 19:09 Накануне вечером в шотландском Глазго завершилась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Как сказал руководитель направления "Климат и энергетика" в российском отделении Greenpeace Василий Яблоков в интервью "Эха Москвы", пакет документов, принятый по итогам климатического саммита, был компромиссным, формулировки были ослаблены, ставили под угрозу реальное сокращение выбросов и удержание роста глобальной температуры.
"Вчера закончилась конференция ООН об изменении климата в Глазго. Был принят финальный пакет документов с опозданием на сутки. Это было компромиссное решение, некоторые страны пошли на серьезную уступки, потому что формулировки были сильно ослаблены, и ставили под угрозу реальное сокращение выбросов и удержание роста реальной температуры в пределах 1,5 градусов, которые по сути уже являются жизненно важным для некоторых стран. Многие страны и Россия, в частности, создавали иллюзию борьбы с изменением климата, на самом деле отстаивая свои национальные интересы", - сказал он.
В.Яблоков считает, что, откладывая главные решения - полный отказ от ископаемого топлива в ближайшей перспективе, мир идет по траектории потепления на 2,7 градуса, что неизбежно приведет к разрушительным последствиям.
"Об этом уже говорило международное энергетическое агентство, что прямо сейчас необходимо остановить все новые проекты в области угля, нефти и газа для того, чтобы удержать рост глобальной температуры. Об этом говорили и ученые в рамках 6-го оценочного доклада международной группы экспертов ООН по изменению климата. И об этом говорят и молодежь, и коренные народы, и представители островных государств, но мы видим, к сожалению, что это компромиссный процесс в итоге, который требует согласия всех сторон. Но чем больше будет рост температуры, тем разрушительнее будут последствия, и мы заплатим за это гораздо больше, чем сейчас мы пытаемся выторговать у будущего по сути", - заключил В.Яблоков.