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Роснефть

Рекордная прибыль и удачная сделка обеспечат "Роснефти" хорошие дивиденды

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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 19:00    В JP Morgan посчитали, что при средней цене нефти Brent на уровне $70 за баррель в 2021-2022 годах компания может показать дивидендную доходность на уровне 8-10%
 
Дивидендная доходность "Роснефти" в 2021-2022 годах может составить 8-10%, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, рекордная чистая прибыль и выручка от продажи 5% в проекте "Восток ойл" позволили компании существенно сократить долг, а дальнейшее включение инвесторами "Восток ойла" в оценку компании обеспечит долгосрочный рост капитализации.
 
Выручка "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2021 года выросла в годовом выражении на 47%, до 6,224 трлн рублей (или 37,2% в долларах, до $85,9 млрд). Чистая прибыль достигла 696 млрд рублей ($9,4 млрд), что стало рекордным показателем для этого отчетного периода, а также в 4,6 раза превысила чистую прибыль за весь 2020 год. При этом показатель EBITDA компании вырос почти в 2 раза в годовом выражении и составил исторически рекордные для компании 1,654 трлн рублей.
 
Как отмечают эксперты, результаты "Роснефти" превзошли прогнозы по всем ключевым финансовым показателям, включая выручку, EBITDA и чистую прибыль. "Чистая прибыль на 6% выше прогнозов", - говорят в JP Morgan. Как добавляют в Raiffeisen bank, только за третий квартал свободный денежный поток "Роснефти" составил более $5 млрд (плюс 19% квартал к кварталу), а за девять месяцев более $12 млрд (рост в два раз в годовом выражении), что также превзошло ранние оценки. Так, этот показатель оказался на 31% выше прогноза "Реннесанс капитала".
 
На фоне сильного свободного денежного потока существенно сократилась долговая нагрузка "Роснефти". Значение показателя чистый долг к EBITDA в долларовом выражении по итогам девяти месяцев уменьшилось почти в 2 раза, до минимальных за последние два года 1,3х. При этом сама сумма чистого долга и торговых обязательств за девять месяцев снизилась на $8,4 млрд.
 
Помимо сильного свободного денежного потока свою роль сыграло привлечение стратегических инвесторов во флагманский проект компании. "Важно отметить, что "Роснефть" закрыла сделку по продаже 5% "Восток ойл" консорциуму во главе с компанией Vitol, при этом условия были такими же, как и в сделке с трейдером Trafigura в 2020 году", - говорят в JP Morgan, подчеркивая, что компания уже получила эти средства. Напомним, что в сделке с Trafigura "Восток ойл" был оценен в $70 млрд. "Получение $4 млрд за ранее объявленную сделку помогло ускорить сокращение долговой нагрузки", - посчитали в Citibank.
 
Как посчитали в JP Morgan, при средней цене нефти Brent на уровне $70 за баррель в 2021-2022 годах "Роснефть" может показать дивидендную доходность на уровне 8-10%. Но это не единственный фактор, который может повлиять на привлекательность компании. "По нашему мнению, на данный момент оценка "Восток ойл" почти не отражена в котировках "Роснефти", - отмечают в JP Morgan. Как соглашаются в "Атон", "Роснефть" предлагает инвесторам уникальное сочетание роста и отличных дивидендов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561454/

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Рекордная прибыль и удачная сделка обеспечат "Роснефти" хорошие дивиденды

«Нефть России», 14.11.21, Москва, 19:00   В JP Morgan посчитали, что при средней цене нефти Brent на уровне $70 за баррель в 2021-2022 годах компания может показать дивидендную доходность на уровне 8-10%
 
Дивидендная доходность "Роснефти" в 2021-2022 годах может составить 8-10%, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, рекордная чистая прибыль и выручка от продажи 5% в проекте "Восток ойл" позволили компании существенно сократить долг, а дальнейшее включение инвесторами "Восток ойла" в оценку компании обеспечит долгосрочный рост капитализации.
 
Выручка "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2021 года выросла в годовом выражении на 47%, до 6,224 трлн рублей (или 37,2% в долларах, до $85,9 млрд). Чистая прибыль достигла 696 млрд рублей ($9,4 млрд), что стало рекордным показателем для этого отчетного периода, а также в 4,6 раза превысила чистую прибыль за весь 2020 год. При этом показатель EBITDA компании вырос почти в 2 раза в годовом выражении и составил исторически рекордные для компании 1,654 трлн рублей.
 
Как отмечают эксперты, результаты "Роснефти" превзошли прогнозы по всем ключевым финансовым показателям, включая выручку, EBITDA и чистую прибыль. "Чистая прибыль на 6% выше прогнозов", - говорят в JP Morgan. Как добавляют в Raiffeisen bank, только за третий квартал свободный денежный поток "Роснефти" составил более $5 млрд (плюс 19% квартал к кварталу), а за девять месяцев более $12 млрд (рост в два раз в годовом выражении), что также превзошло ранние оценки. Так, этот показатель оказался на 31% выше прогноза "Реннесанс капитала".
 
На фоне сильного свободного денежного потока существенно сократилась долговая нагрузка "Роснефти". Значение показателя чистый долг к EBITDA в долларовом выражении по итогам девяти месяцев уменьшилось почти в 2 раза, до минимальных за последние два года 1,3х. При этом сама сумма чистого долга и торговых обязательств за девять месяцев снизилась на $8,4 млрд.
 
Помимо сильного свободного денежного потока свою роль сыграло привлечение стратегических инвесторов во флагманский проект компании. "Важно отметить, что "Роснефть" закрыла сделку по продаже 5% "Восток ойл" консорциуму во главе с компанией Vitol, при этом условия были такими же, как и в сделке с трейдером Trafigura в 2020 году", - говорят в JP Morgan, подчеркивая, что компания уже получила эти средства. Напомним, что в сделке с Trafigura "Восток ойл" был оценен в $70 млрд. "Получение $4 млрд за ранее объявленную сделку помогло ускорить сокращение долговой нагрузки", - посчитали в Citibank.
 
Как посчитали в JP Morgan, при средней цене нефти Brent на уровне $70 за баррель в 2021-2022 годах "Роснефть" может показать дивидендную доходность на уровне 8-10%. Но это не единственный фактор, который может повлиять на привлекательность компании. "По нашему мнению, на данный момент оценка "Восток ойл" почти не отражена в котировках "Роснефти", - отмечают в JP Morgan. Как соглашаются в "Атон", "Роснефть" предлагает инвесторам уникальное сочетание роста и отличных дивидендов.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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