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Первые "парижские" климатические проекты начнутся в 2023 г.
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«Нефть России», 14.11.21, Москва, 18:48 Их мировой объем может достичь €20 млрд в год
Первые климатические проекты по правилам Парижского соглашения по климату начнутся в 2023 году, их мировой объем может достичь 20 млрд евро в год. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России по итогам завершившейся в Глазго 26-й Конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата.
"Ожидается, что первые "парижские" проекты начнутся уже в 2023 году. Это хорошо коррелирует с планами России по созданию своей системы проектов. По косвенным оценкам, объем "парижских" проектов в мире в целом достигнет 20 млрд евро в год. Конечно, это лишь очень малая часть всех усилий мирового сообщества, более того, вряд ли стоит ожидать ее быстрого роста, но в целом приоритеты сотрудничества прояснились", - говорится в сообщении.
Как отмечают в фонде, в принятых в Глазго правилах три части: первая - про торговлю единицами снижения выбросов между странами, вторая посвящена специальным проектам и программам, создающим такие единицы, а третья говорит о широком спектре всевозможных вариантов сотрудничества без передачи единиц. Переговоры и заявления стран показали, что в ближайшем будущем важна лишь вторая часть - проекты. Практически никто не готов покупать обезличенные единицы, нужна прозрачность и высокое качество проектов, включая их социально-экологические аспекты.
"Формируется система, где все в руках покупателя единиц снижения выбросов, например компании, снижающей свой углеродный след. Организация, если это входит в ее собственные приоритеты, может выбрать любой проект при условии, что это разрешено в стране, где она базируется или куда продает продукцию. Однако их - разрешений и приоритетов - Парижское соглашение компании не диктует", - заявил директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин.
Как отметили в фонде, все технологии теоретически могут получать средства через систему "парижских" проектов. Только угольная энергетика косвенно в черном списке проектов, ее снижение прописано в решениях Глазго, как и уход от субсидирования ископаемого топлива. При этом понятно, что атом и большая гидроэнергетика никогда не найдут на свои единицы покупателя. Конечно, соглашение не запрещает странам или компаниям снижать выбросы с их помощью, но продавать "результат" не получится. В решениях Глазго особо отмечена роль действий по охране и восстановлению экосистем - природные решения, в том числе ведущие к снижению выбросов. Такие проекты могут быть лесными, тундровыми, болотными или даже морскими.
"В то же время никаких параметров природных решений Парижское соглашение не дает и, вероятно, в ближайшее время не даст. Что можно, а что нельзя - будет решаться на национальном уровне, а также потенциальными покупателями единиц - компаниями, снижающими свой углеродный след. Такая неопределенность, конечно, не способствует быстрому прогрессу", - добавил Кокорин.